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06.02.2020 09:29
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

За созданием экстренных госпиталей в Ухане наблюдают 100 миллионов человек

Для экстренного излечения и спасения жизней заболевших коронавирусной пневмонией в эпицентре эпидемии - городе Ухане - ряд спорткомплексов и выставочных площадок переоборудуются во временные экстренные больницы.
Фото: China Daily via REUTERS Фото: China Daily via REUTERS
Фото: China Daily via REUTERS

Все работы по созданию центров медицинской помощи транслируются в прямом эфире в приложении "Яншипинь" Медиакорпорации Китая. По информации на вечер 5 февраля, за прямой онлайн-трансляцией в приложении следили более 100 миллионов человек, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". В комментариях под видео люди делятся своими чувствами, выражают поддержку Уханю, многие называют прямую видео-трансляцию "облачным онлайн-контролем" за ходом строительства.

Фото: AP Photo/Aaron Favila
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Быстрота возведения экстренных госпиталей, выполняющих функцию временных больниц, связана с тем, что их возводят из мобильных блоков. Обычно так строят временные здания - бытовки для рабочих, жилища для размещения людей во время чрезвычайных ситуаций и т.п. По словам экспертов, такие пункты приема и размещения пациентов - важная часть борьбы с эпидемией.

Строительство временных госпиталей началось в охваченном эпидемией Ухане ночью 3 февраля. В настоящее время их уже 13, эти временные "очаги медицинской помощи" значительно увеличили число больничных коек, их уже более 10 тысяч.

Прямой эфир процесса возведения временных больниц в приложении "Яншипинь" Медиакорпорации Китая идет без каких-либо комментариев и музыкального сопровождения. Так было и при трансляции строительства двух новых временных больниц "Хошэньшань" и "Лэйшэньшань". За "стройкой спасения людей" в городе в прямом эфире следило более 900 миллионов человек. Прямой эфир со стройплощадки в китайских СМИ окрестили самым популярным блокбастером начала 2020 года.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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