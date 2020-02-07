Анна Семенович перенесла операцию

39-летняя экс-"блестящая" Анна Семенович, российская певица, актриса и телеведущая, перенесла операцию на ноге. О чем сообщила поклонникам через социальные сети. Посетовав, что в результате оперативного вмешательства не может теперь заниматься спортом.

"Любимые как ваши дела? Я никак не могу вернуться в рабочий график после отпуска, а ещё этот палец на ноге, который болит после операции и я никак не могу начать заниматься спортом", - информирует артистка юзеров.

Уточняя, что "февраль получается очень плотный и активный", а сил на всё это нет.

"Что посоветуете? Как вернуть мою трудоспособность и пустить ее в дело?" - призывает делиться вариантами певица. Тут же рассуждая, что, с другой-то стороны, можно ведь "забить" на дела и продолжать отдыхать - именно такая мысль посетила ее утром.

Поклонники высказывают мнение, что нужно Анне принять побольше витаминов. И вообще она "солнышко" и все ее любят.

При этом стоит отметить, что пальцем бедствия певицы не исчерпываются: в конце прошлого года Семенович призналась на телешоу, что у нее гигантомастия - абнормальный рост груди. Заверяя: это - "официальный диагноз - грудь 6-го, 7-го, 8-го, 9-го и далее размеров".