Авиация и войска ПВО Беларуси выполнили на маневрах свои задачи

Оперативная проверка боеготовности Вооруженных сил РБ продолжается на территории Беларуси, сообщили 7 февраля в военном ведомстве страны, уточнив, что авиация и войска ПВО уже выполнила свои задачи и вернулись на свои аэродромы.

"Подразделения зенитных ракетных войск и механизированных бригад также возвращаются в пункты постоянной дислокации", - сообщили БЕЛТА в оборонном ведомстве. Правда, военнослужащие подразделений Витебской гвардейской воздушно-десантной бригады на полигоне Лосвидо продолжают контрольные занятия по вождению боевых машин и огневой подготовке.

Как уже информировал "СОЮЗ", внезапная проверка боевой готовности белорусской армии началась 30 января по приказу министра обороны страны. Действия войск были запланированы на полигонах и отдельных участках местности, им предстояло преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах.

Пристальное внимание, уточнили в министерстве, уделялось состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем. Результаты проверки будут проанализированы и использованы в дальнейшей подготовке Вооруженных Сил Беларуси.