Что пробовать в Москве: новый проект от создателя Remy Kitchen, брискет из Петербурга и мидии по-бельгийски
Новый житель Патриарших - Pino Restaurant Bar
В сердце Патриарших прудов на пересечении Малой Бронной улицы и Спиридоньевского переулка (на месте "Донны Клары") открылся Pino Restaurant Bar - двухэтажный ресторан Александра Оганезова (Remy Kitchen Bakery и Glenuill). Место, по признанию первых гостей, покоряет своей эстетикой и интернациональным меню.
В карте несколько фундаментальных разделов: от Raw, закусок, горячего до десертов, а также специальный блок с блюдами на компанию (в предложении - утка, стейки, лопатка ягненка, морской язык, говяжье ребро). В целом прослеживается связь с более демократичным Remy Kitchen и узнается почерк Руслана Полякова: кухня европейская, но с азиатскими мотивами. В качестве комплимента выносят хлебную корзину с кремом из взбитого сливочного масла и томатов. Всю выпечку делают по утрам в подовых печах Remy, а это уже значит качество.
На закуску стоит пробовать луковый киш с песто и трехцветный террин с фуа-гра и шампиньонами. Сочетание моцареллы с хурмой оказалось ничуть не хуже классического варианта с помидорами.
В качестве основного блюда сразу цепляет фиолетовый лосось, который, к слову, готовят в печи. Но осьминог и палтус не менее хороши. Удачной также получилась паста, а ньокки в Pino претендуют на звание фирменного блюда.
Запуск Smoke BBQ в Москве
Питерский мясной проект Smoke BBQ уже вовсю работает в столице на Трубной улице, 18. В большом двухэтажном особняке угощают безупречным брискетом, который выдерживают в коптильне 18 часов, а подают с маринованными в бурбоне огурцами, которые хочется просить на добавку. Первый этаж намеренно сделан в стиле паба, второй выглядит спокойнее и скорее похож на брассери.
Помимо брискета в московском Smoke BBQ есть все то, за что любят питерский флагман - правильные стейки и колбаски, приготовленные на живом огне. На закуску интересны ростбиф, костный мозг с лангустинами и апельсиновым курдом, вителло тоннато со шпротным маслом. Неожиданно в меню оказались типичные перуанские блюда: тирадито никкей и севиче. Отдельной рекомендации заслуживают овощи: брокколи с карри, спаржа на огне или цветная капуста с тофу-соусом. Но все же смокер берет верх. Пробовать надо не только брискет, но также ребра поросенка, копченую индейку и утку (ее делают раз в неделю).
Гурманы ждут лета - в теплый сезон здесь обещали построить террасу и устраивать вечеринки во дворе (предполагаем, что все будет, как положено, с грилем и открытым огнем).
Первый Smoke BBQ открылся в 2016 году на главной ресторанной улице Петербурга - Рубинштейна. Его создатели Алексей Буров и Алексей Каневский (он теперь возглавил кухню московского ресторана) нацелились сделать в Северной столице канонический техасский барбекю-ресторан. Ради российского проекта они изучили лучшие мясные места Америки и совершенствовали мастерство у популярного в тех краях пит-мастера Эвана Лероя.
Масштабное обновление меню в Peqlo Asian Barbecue
В паназиатском необистро Тахира Холикбердиева Peqlo Asian Barbecue, об открытии которого мы ранее рассказывали, серьезно модернизировали меню. Здесь появились новые блюда, а вкусы стали более гармоничными и понятными русской публике. Отметим сразу, главные хиты заведения - скумбрия с мисо-соусом, брискет из смокера, лакса с копченым цыпленком, открытые роллы и кокосовая панна-котта с соусом из жженой вишни - никуда не ушли.
Теперь в Peqlo Asian Barbecue можно заказать стейки - стриплойн, бавет и диафрагму с соусом чимичурри. Тот случай, когда хочется крикнуть: дождались! Обязательно к заказу карпаччо из глазного мускула (спокойствие - к глазам эта мышца отношения не имеет), которое сопровождают грибы эноки и кунжутный бальзамик. Кроме того, появились пряные телячьи щечки с картофельным гратеном и вялеными томатами.
Для любителей изысканности можно посоветовать хрустящие ломтики бри, которые подают с имбирным джемом и кумкватом и... бургер с костным мозгом и кимчи. В меню добавили блюд в мисках: к брутальному боулу с копченой грудинкой присоединились поке с лососем и тунцом, а также удон с шиитаке и ростками сои. Горячие блюда пополнились необычным стейком из тунца с муссом из моркови и понзу, а также судаком с капустой том-ям и кокосовой тапиокой.
Главные атрибуты - "пекло" в тарелке, деликатный эпатаж и яркая индивидуальность - в Peqlo Asian Barbecue остались неизменными.
Бельгийские специалитеты Manneken Pis
В столице заработали сразу два Manneken Pis - бельгийских паба, успешно функционирующих в городе на Неве. Москвичи могут попробовать настоящие вафли и пиво на Петровке и на Мясницкой. Подчеркнем - место не аутентичное (есть много добавок "со стороны"), но чтущее кулинарные традиции небольшого европейского государства.
Вафли здесь делают не усредненные, чтобы каждому угодить, а правильные - валлонские, льежские и брюссельские. Кроме них стоит обратить внимание на фламандские закуски, селедку, крокеты, солодовые чипсы, идущие к тартару, колбаски и пр. Обязательный пункт программы - те самые мидии в кастрюлях. Моллюсков в Manneken Pis привозят с эко-ферм Черного и Белого морей и готовят шестью разными способами: например, на Бланш де Флер с тимьяном, сельдереем и луком, с добавлением сливочного соуса или бекона, итальянских специй и др.
Еще одним фирменным блюдом в пабе считают картофель фри (есть классический и пряный варианты). Официанты готовы долго расписывать его правильный хруст и солоноватость, сопровождая все это историей о том, что именно Бельгия является родиной блюда. Оказывается, местные жители уверены, что впервые фри был приготовлен в долине Меюсе, недалеко от городка Льеж. Сначала таким способом готовили речную рыбу, но зимой, когда реки замерзали, бельгийцы переходили на картошку.
На берегах Невы Manneken Pis успешно работает с 2015 года.