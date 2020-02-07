Что пробовать в Москве: новый проект от создателя Remy Kitchen, брискет из Петербурга и мидии по-бельгийски

Ресторанная жизнь столицы продолжает бить ключом. Новости об открытии новых заведений приходят регулярно. Одни рестораны появляются на месте других, некоторые перестраиваются, меняют формат или обновляют меню. Оцениваем свежие концепции, снимаем пробу с блюд и делимся "вестями с полей".

Новый житель Патриарших - Pino Restaurant Bar

В сердце Патриарших прудов на пересечении Малой Бронной улицы и Спиридоньевского переулка (на месте "Донны Клары") открылся Pino Restaurant Bar - двухэтажный ресторан Александра Оганезова (Remy Kitchen Bakery и Glenuill). Место, по признанию первых гостей, покоряет своей эстетикой и интернациональным меню.

В карте несколько фундаментальных разделов: от Raw, закусок, горячего до десертов, а также специальный блок с блюдами на компанию (в предложении - утка, стейки, лопатка ягненка, морской язык, говяжье ребро). В целом прослеживается связь с более демократичным Remy Kitchen и узнается почерк Руслана Полякова: кухня европейская, но с азиатскими мотивами. В качестве комплимента выносят хлебную корзину с кремом из взбитого сливочного масла и томатов. Всю выпечку делают по утрам в подовых печах Remy, а это уже значит качество.

На закуску стоит пробовать луковый киш с песто и трехцветный террин с фуа-гра и шампиньонами. Сочетание моцареллы с хурмой оказалось ничуть не хуже классического варианта с помидорами.

В качестве основного блюда сразу цепляет фиолетовый лосось, который, к слову, готовят в печи. Но осьминог и палтус не менее хороши. Удачной также получилась паста, а ньокки в Pino претендуют на звание фирменного блюда.

Запуск Smoke BBQ в Москве

Питерский мясной проект Smoke BBQ уже вовсю работает в столице на Трубной улице, 18. В большом двухэтажном особняке угощают безупречным брискетом, который выдерживают в коптильне 18 часов, а подают с маринованными в бурбоне огурцами, которые хочется просить на добавку. Первый этаж намеренно сделан в стиле паба, второй выглядит спокойнее и скорее похож на брассери.

Помимо брискета в московском Smoke BBQ есть все то, за что любят питерский флагман - правильные стейки и колбаски, приготовленные на живом огне. На закуску интересны ростбиф, костный мозг с лангустинами и апельсиновым курдом, вителло тоннато со шпротным маслом. Неожиданно в меню оказались типичные перуанские блюда: тирадито никкей и севиче. Отдельной рекомендации заслуживают овощи: брокколи с карри, спаржа на огне или цветная капуста с тофу-соусом. Но все же смокер берет верх. Пробовать надо не только брискет, но также ребра поросенка, копченую индейку и утку (ее делают раз в неделю).

Гурманы ждут лета - в теплый сезон здесь обещали построить террасу и устраивать вечеринки во дворе (предполагаем, что все будет, как положено, с грилем и открытым огнем).

Первый Smoke BBQ открылся в 2016 году на главной ресторанной улице Петербурга - Рубинштейна. Его создатели Алексей Буров и Алексей Каневский (он теперь возглавил кухню московского ресторана) нацелились сделать в Северной столице канонический техасский барбекю-ресторан. Ради российского проекта они изучили лучшие мясные места Америки и совершенствовали мастерство у популярного в тех краях пит-мастера Эвана Лероя.

Масштабное обновление меню в Peqlo Asian Barbecue

В паназиатском необистро Тахира Холикбердиева Peqlo Asian Barbecue, об открытии которого мы ранее рассказывали, серьезно модернизировали меню. Здесь появились новые блюда, а вкусы стали более гармоничными и понятными русской публике. Отметим сразу, главные хиты заведения - скумбрия с мисо-соусом, брискет из смокера, лакса с копченым цыпленком, открытые роллы и кокосовая панна-котта с соусом из жженой вишни - никуда не ушли.

Теперь в Peqlo Asian Barbecue можно заказать стейки - стриплойн, бавет и диафрагму с соусом чимичурри. Тот случай, когда хочется крикнуть: дождались! Обязательно к заказу карпаччо из глазного мускула (спокойствие - к глазам эта мышца отношения не имеет), которое сопровождают грибы эноки и кунжутный бальзамик. Кроме того, появились пряные телячьи щечки с картофельным гратеном и вялеными томатами.

Для любителей изысканности можно посоветовать хрустящие ломтики бри, которые подают с имбирным джемом и кумкватом и... бургер с костным мозгом и кимчи. В меню добавили блюд в мисках: к брутальному боулу с копченой грудинкой присоединились поке с лососем и тунцом, а также удон с шиитаке и ростками сои. Горячие блюда пополнились необычным стейком из тунца с муссом из моркови и понзу, а также судаком с капустой том-ям и кокосовой тапиокой.

Главные атрибуты - "пекло" в тарелке, деликатный эпатаж и яркая индивидуальность - в Peqlo Asian Barbecue остались неизменными.

Бельгийские специалитеты Manneken Pis

В столице заработали сразу два Manneken Pis - бельгийских паба, успешно функционирующих в городе на Неве. Москвичи могут попробовать настоящие вафли и пиво на Петровке и на Мясницкой. Подчеркнем - место не аутентичное (есть много добавок "со стороны"), но чтущее кулинарные традиции небольшого европейского государства.

Вафли здесь делают не усредненные, чтобы каждому угодить, а правильные - валлонские, льежские и брюссельские. Кроме них стоит обратить внимание на фламандские закуски, селедку, крокеты, солодовые чипсы, идущие к тартару, колбаски и пр. Обязательный пункт программы - те самые мидии в кастрюлях. Моллюсков в Manneken Pis привозят с эко-ферм Черного и Белого морей и готовят шестью разными способами: например, на Бланш де Флер с тимьяном, сельдереем и луком, с добавлением сливочного соуса или бекона, итальянских специй и др.

Еще одним фирменным блюдом в пабе считают картофель фри (есть классический и пряный варианты). Официанты готовы долго расписывать его правильный хруст и солоноватость, сопровождая все это историей о том, что именно Бельгия является родиной блюда. Оказывается, местные жители уверены, что впервые фри был приготовлен в долине Меюсе, недалеко от городка Льеж. Сначала таким способом готовили речную рыбу, но зимой, когда реки замерзали, бельгийцы переходили на картошку.

На берегах Невы Manneken Pis успешно работает с 2015 года.