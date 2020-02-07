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07.02.2020 20:09
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Эпидемия не повлияет на долгосрочное развитие и рост китайской экономики

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп 7 февраля в первой половине дня провели телефонный разговор. Во время разговора Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай в полной мере уверен и способен победить эпидемию, благоприятная тенденция долгосрочного развития китайской экономики не изменится. В тот же день представители Государственного совета Китая на пресс-конференции, посвященной механизму совместной профилактики и борьбы с коронавирусной пневмонией, рассказали о льготной финансовой и налоговой политике на время эпидемии и о мерах по смягчению финансового бремени для малого бизнеса, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

На пресс-конференции прозвучало, что в Китае есть большое пространство для макроэкономического регулирования, эпидемия не повлияет на основную тенденцию долгосрочного развития и высококачественного роста китайской экономики.

Степень воздействия эпидемии на экономику зависит от эффективности противоэпидемической работы. В настоящее время в борьбе с эпидемией наступил критический этап, который требует больших усилий. В этих условиях китайское правительство принимает ряд мер в области финансовой поддержки, предоставляет налоговые льготы предприятиям, снижает расходы на финансовое поручительство для предприятий на время эпидемии, предоставляет льготные кредиты предприятиям, участвующим в противоэпидемической работе.

Следует также отметить, что экономический потенциал и целый ряд преимуществ китайской экономики, накопившихся за долгие годы, заложили прочную основу для дальнейшего роста экономической активности и долгосрочного улучшения экономической конъюнктуры. Поскольку эпидемия совпала с традиционным китайским Праздником весны по лунному календарю, она, в первую очередь, отразится на потребительской активности, ударит по индустриям туризма, общепита и развлечений. Но эти последствия носят лишь временный и этапный характер.

С одной стороны, в стране формируются новые точки роста в сфере услуг, в частности, в таких сегментах, как розничная онлайн-торговля, онлайновая медицинская помощь, онлайн-игры, логистика и экспресс-доставка. Рост расходов в этих сферах, как ожидается, может отчасти компенсировать удар по другим сегментам. С другой стороны, основные тенденции стабильного роста в китайской экономике остаются неизменными, она по-прежнему обладает устойчивостью, гибкостью и потенциалом роста. За прошедшие годы вклад Китая в мировую экономику сохранялся на уровне около 30 процентов. Страна продолжает оставаться "локомотивом" мирового экономического развития.

Несмотря на то, что текущая эпидемическая ситуация оказывает определенное негативное влияние на экономику, но основные условия для ее роста остаются неизменными. При этом в стране есть достаточно рычагов государственного регулирования и контроля. Очевидно, что Китай сможет сдержать распространение эпидемии и локализовать заболевание, но что еще очень важно, - в стране есть способности поддерживать долгосрочную стабильность экономического роста и продвижения по направлению высококачественного развития, что, несомненно, придаст новый импульс глобальному экономическому росту.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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