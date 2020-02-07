Индия заключит с Россией контракт на поставку 21 истребителя МиГ-29

Индия может получить дополнительно 21 истребитель МиГ-29UPG. До конца года Россия собирается заключить контракт на их поставку.

Кроме того, Индия интересуется приобретением 18 истребителей Су-30МКИ для лицензионной сборки. Как сообщил представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, данная сделка находится на стадии предконтрактного обсуждения. Переговоры начнутся после готовности министерства обороны Индии, пишет "Интерфакс".

Чуть раньше была распространена информация о том, что Дели планируют купить у Москвы дополнительные партии истребителей МиГ-29 и Су-30МКИ. В настоящее время ВВС Индии насчитывают три эскадрильи многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29. В 2008-м был подписан контракт на модернизацию всего парка для продления срока службы самолетов.