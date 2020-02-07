Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
07.02.2020,  
10:10
Текст:  Светлана Цыганкова

Индия заключит с Россией контракт на поставку 21 истребителя МиГ-29

Индия может получить дополнительно 21 истребитель МиГ-29UPG. До конца года Россия собирается заключить контракт на их поставку.

Фото: Минобороны РФ/Wikimedia.org
Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов

Кроме того, Индия интересуется приобретением 18 истребителей Су-30МКИ для лицензионной сборки. Как сообщил представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, данная сделка находится на стадии предконтрактного обсуждения. Переговоры начнутся после готовности министерства обороны Индии, пишет "Интерфакс".

Чуть раньше была распространена информация о том, что Дели планируют купить у Москвы дополнительные партии истребителей МиГ-29 и Су-30МКИ. В настоящее время ВВС Индии насчитывают три эскадрильи многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29. В 2008-м был подписан контракт на модернизацию всего парка для продления срока службы самолетов.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
истребители
Фото: Илья Максимов/РГ
Герой России оценил новые самоходки "Дрок", "Флокс" и "Магнолия" 06.02.2020
Эффектные кадры: в Сети появились фото "слоновьей прогулки" МиГ-29 18.01.2020
10 метров между бортами: дозаправку Миг-31 сняли на видео из кабины 09.01.2020
оружейный рынок
Россия начала производство ЗРК С-400 "Триумф" для поставок в Индию 04.02.2020
Производство С-400 для Индии стартовало в России 04.02.2020
Индия
Радикально модернизированная версия БМП-2 представлена в Индии 05.02.2020
Дополнение к С-400: Индию назвали потенциальным покупателем Бук-М3 03.02.2020