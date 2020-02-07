Ковальчук помог "Монреалю" обыграть "Анахайм"

"Монреаль" продолжает погоню за конкурентами в борьбе за выход в плей-офф. В очередном матче регулярного чемпионата "канадцы" встречались с "Анахаймом".

По ходу встречи "Монреаль" дважды вел в счете после голов Ника Сузуки и Брендана Галлахера, но "утки" стараниями Якоба Силфверберга и Дерека Гранта сумели перевести игру в овертайм. В дополнительное время Джефф Питри принес "Канадиенс" столь желанную победу.

Российский нападающий Илья Ковальчук провел на льду более 17 минут и отметился голевой передачей. Всего за 14 матчей за этот клуб россиянин набрал 11 очков (5 голов и 6 передач).

Накануне матча россиянин высказался о продлении контракта с "Монреалем". Напомним, что нынешнее соглашение рассчитано до конца сезона и по нему олимпийский чемпион 2018 года зарабатывает 700 тысяч долларов.

"Мне тут нравится, - признался Ковальчук. - "Монреаль" - особенная команда. И мне хотелось бы тут остаться. О новом контракте давайте поговорим через две недели. Сейчас важно бороться в каждом матче. Это единственное, что у меня на уме. Моя работа - играть", - цитирует Ковальчука La Presse.

Не исключено, что до дедлайна трансферов в НХЛ Ковальчук может сменить клуб.

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