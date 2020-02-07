Постановление совета министров Республики Крым от 7 февраля 2020 года № 52 "Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Республики Крым"

В соответствии со статьей 7, частью 13 статьи 16 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 года № 1504 "Об утверждении методических указаний по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них", статьей 84 Конституции Республики Крым, статьей 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК "О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым" Совет министров Республики Крым постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Республики Крым.

Председатель Совета министров Республики Крым Ю.Гоцанюк









Приложение к постановлению Совета министров Республики Крым от "7" февраля 2020 г. № 52





Порядок организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Республики Крым

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 498-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 года № 1504 "Об утверждении методических указаний по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них" и определяет требования к организации приютов для животных (далее - приют) в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных, от права собственности на которых владельцы отказались (далее - животные).

1.2. Под приютами в настоящем Порядке понимаются государственные или муниципальные учреждения, негосударственные коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию животных, во владении или пользовании которых находятся отдельно расположенные и специально предназначенные для этого здания, строения, сооружения. Под животными понимаются животные, которые не имеют владельцев или владельцы которых неизвестны, животные, от права собственности на которых владельцы отказались.

1.3. Приют осуществляет хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, содержит в надлежащем состоянии помещения для животных, не допускает загрязнения окружающей среды отходами жизнедеятельности содержащихся животных, представляет ветеринарную отчетность в Государственную ветеринарную службу субъекта Российской Федерации, обеспечивает своих работников безопасными условиями труда, а также несет ответственность за гуманное обращение с животными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица должны соблюдать требования к содержанию животных и организации деятельности приютов для животных, установленные статьями 9, 16 и 17 Федерального закона № 498-ФЗ.

1.5. Владельцы приютов обязаны предоставлять животных по месту их содержания по требованию должностных лиц органов государственного надзора в области обращения с животными при проведении ими проверок.

1.6. Штатная численность сотрудников приюта определяется в зависимости от количества и видов содержащихся в приюте животных.

1.7. Приюты могут быть предназначены для содержания животных разных видов и пород, учитывая их биологическую совместимость, или иметь специализацию по содержанию только одного определенного вида или породы животных.

1.8. Приюты вправе осуществлять деятельность по временному содержанию (размещению) домашних животных, указанных в пункте 4 статьи 3 Федерального закона № 498-ФЗ по соглашению с их владельцами.

1.9. В отношении животных, находящихся в приютах, владельцы приютов и уполномоченные ими лица несут обязанности как владельцы животных (далее - владельцы приютов).

1.10. Добровольцы (волонтеры) и владельцы животных имеют право посещать приюты независимо от формы собственности в соответствии с правилами, установленными приютом, а также с целью поиска потерявшихся животных.

Правила поведения посетителей приютов, добровольцев (волонтеров), приема гуманитарной помощи, а также время возможного посещения, за исключением дней, в которые проводится санитарная обработка или дезинфекция помещений, определяются владельцем приюта и подлежат размещению на стендах при входе.

1.11. Работа по уходу и содержанию животных в приюте осуществляется в соответствии с распорядком дня и регламентом работ, утвержденными руководителем приюта.

1.12. Предельное количество содержащихся в приюте животных устанавливается с учетом соблюдения санитарных норм и обустройства помещений, установленных настоящим Порядком, в том числе при содержании в приюте животных разных видов.

2. Требования к размещению приютов

2.1. Приюты для животных размещаются в отдельно стоящих и специально предназначенных для этого зданиях, строениях, сооружениях.

2.2. Не допускается размещение приютов для животных в изолированных частях общественных, административных или производственных зданий, а также квартирах.

2.3. Приюты для животных располагаются с соблюдением расстояния от жилой застройки не менее 100 метров.

2.4. Территория приюта для животных должна быть обнесена сплошным или сетчатым забором высотой не менее 2 метров с цоколем, заглубленным в землю. По периметру забора размещаются зеленые насаждения.

2.5. Въезд (выезд) на территорию приюта осуществляется через дезинфекционный барьер. Вход (выход) на территорию приюта осуществляется через дезинфекционные коврики, пропитанные дезинфицирующими растворами.

2.6. Территория приюта для животных должна быть разделена на следующие зоны:

- производственную, включающую в себя помещения для длительного содержания животных и площадки для выгула животных;

- административно-хозяйственную, включающую здания и сооружения административно-хозяйственных служб, подсобные помещения, кормокухню (в случае кормления животных неготовыми кормами для животных) и склад для хранения кормов для животных;

- временного содержания животных, включающую в себя манежприемную, карантинное помещение, изолятор (стационар);

- ветеринарный пункт;

- хранения отходов содержания животных.

2.7. Помещения приюта должны быть оборудованы системами централизованных, децентрализованных или иными системами водоснабжения и водоотведения, централизованной или автономной системой теплоснабжения, электроснабжения, наружного освещения и вентиляции (естественной, принудительной).

Ширина служебных проходов должна обеспечивать свободное перемещение используемых клеток, тары для кормов, свободу маневренности при обслуживании животных.

2.8. Уборка, дезинфекция, дезинсекция и дератизация помещений и территорий приюта осуществляется в соответствии с планом, утвержденным владельцем приюта.

2.9. Приют должен быть укомплектован набором поводков, намордников и ошейников для собак, шлей для кошек.

2.10. Состав работ при уходе за животными в приюте:

а) ежедневный осмотр всех животных и их вольеров;

б) ежедневное кормление, поение животных;

в) прогулки с животными, включающие в себя физические нагрузки;

г) чистка, периодическое купание, стрижка животных;

д) механическая уборка клеток, вольеров и других помещений и территорий, где содержатся животные, обеззараживание подстилок, лотков и инвентаря;

е) ежедневное мытье и обработка посуды для животных (кормушек, поилок, поддонов) проточной водой, а обеззараживающими средствами - не реже одного раза в неделю;

ж) ежедневная влажная уборка пола с использованием дезинфицирующих средств;

з) проведение санитарной уборки всех помещений (не реже одного раза в месяц), дезинфекции (в том числе при выявлении заразных заболеваний с подтверждением контроля качества дезинфекции).

3. Порядок поступления животных в приют

3.1. Поступившие в приют животные подлежат первичному осмотру с оценкой физического состояния, лечению (при необходимости), карантинированию, вакцинации, стерилизации, маркированию несмываемыми и неснимаемыми метками, эвтаназии (по показаниям и случаях, установленных частью 11 статьи 16 Федерального закона № 498-ФЗ) и учету в порядке, установленном ветеринарным законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 24 декабря 2019 года № 780 "Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Республики Крым и признании утратившими силу отдельных постановлений Совета министров Республики Крым".

3.2. Регистрация всех содержащихся животных осуществляется путем внесения информации о них в журнал движения животных в приюте по форме, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 24 декабря 2019 года № 780 "Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Республики Крым и признании утратившими силу отдельных постановлений Совета министров Республики Крым". При поступлении животного в приют для животных и выбытии животного из приюта (в том числе в случае смерти животного) составляются соответствующие акты.

Хранение соответствующих учетных сведений осуществляется на бумажных носителях и (или) в форме электронных документов.

Информация о поступивших животных размещается владельцем приюта на официальном сайте приюта в течение трех календарных дней со дня поступления животного в приют.

3.3. Поступившие в приют животные подлежат учету (регистрации) в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 24 декабря 2019 года № 780 "Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Республики Крым и признании утратившими силу отдельных постановлений Совета министров Республики Крым".

3.4. Поступившие в приют животные подвергаются осмотру специалистом в области ветеринарии, по результатам которого составляется акт осмотра по форме, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 24 декабря 2019 года № 780 "Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Республики Крым и признании утратившими силу отдельных постановлений Совета министров Республики Крым".

3.5. По результатам осмотра специалистом в области ветеринарии животные без владельцев, а также животные, от права собственности на которых владельцы отказались, помещаются либо в карантинное помещение, либо направляются в ветеринарный пункт или ветеринарную организацию в случае необходимости оказания таким животным экстренной ветеринарной помощи, после чего помещаются в изолятор (стационар) на срок, предусмотренный для карантинирования животных, если иное не установлено ветеринарным законодательством Российской Федерации.

3.6. Животное, имеющее владельца, после осмотра специалистом в области ветеринарии и предъявления владельцем животного ветеринарного паспорта, в котором имеются сведения о вакцинации животного против бешенства в течение последних 12 месяцев и иных профилактических мероприятиях в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации, направляются в помещения для длительного содержания животных. В случае отсутствия ветеринарного паспорта на животное, либо отсутствия в ветеринарном паспорте сведений о вакцинации животного против бешенства в течение последних 12 месяцев и иных профилактических мероприятиях в соответствии с ветеринарным законодательством, такое животное не принимается для дальнейшего содержания в приюте и возвращается владельцу, либо, при наличии согласия владельца животного, подлежит размещению в карантинном помещении в порядке, установленном для животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, с последующей вакцинацией против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, а также подлежит иным профилактическим мероприятиям в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации.

3.7. Животные помещаются в карантинное помещение на 10 дней, если ветеринарным законодательством Российской Федерации в случае подозрения на наличие у животных заразных болезней не установлен более длительный срок.

3.8. В приютах возможно содержание животных до наступления их естественной смерти, или момента возврата животных на прежние места обитания либо передачи животного новым владельцам.

3.9. Владельцы приютов вправе вернуть владельцам животных, имеющих на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах, и обеспечить владельцам потерявшихся животных или лицам, уполномоченным владельцами таких животных, возможность поиска животных путем осмотра содержащихся в приютах животных.

4. Требования к помещениям временного содержания животных

4.1. Требования к манежу-приемной.

Пол помещения с наклоном в сторону стока должен иметь твердую и гладкую поверхность, устойчивую к мытью водой и обработке дезинфицирующими средствами.

Стены и потолки в помещении изготавливаются из покрытия, позволяющего проводить регулярную уборку и дезинфекцию. Уборка и дезинфекция помещения осуществляется ежедневно после каждого поступившего в приют животного.

Вход (выход) в помещение оборудуется дезинфекционными ковриками, пропитанными дезинфицирующими растворами.

4.2. Требования к карантинному помещению.

Карантинное помещение располагается в отдельном помещении с оборудованием изолированных отсеков либо клеток, исключающих возможность физического контакта между животными.

Площадь изолированных отсеков для содержания собак зависит от размера животного и составляет:

- для крупных собак весом свыше 22,5 кг - 1,2 x 1,8 м или 2,2 кв. м;

- для средних собак весом 16 - 22,5 кг - 1,2 x 1,5 м или 1,8 кв. м;

- для небольших собак весом 10 - 16 кг - 0,9 x 1,2 м или 1,1 кв. м;

- для мелких собак весом менее 10 кг - 0,6 x 0,9 или 0,6 кв. м.

Площадь изолированных отсеков для содержания кошек должна быть не менее 1 кв. м.

Запрещается одновременное нахождение в одном отсеке или одной клетке карантинного помещения нескольких животных.

Пол карантинного помещения с наклоном в сторону стока должен иметь твердую и гладкую поверхность, устойчивую к мытью водой и обработке дезинфицирующими средствами.

Стены и потолки в карантинном помещении изготавливаются из покрытия, позволяющего проводить регулярную уборку и дезинфекцию.

Уборка и дезинфекция карантинного помещения осуществляется ежедневно, а также после окончания периода карантинирования каждого животного либо смерти животного.

Инвентарь, находящийся в карантинном помещении, используется исключительно в нем.

Вход (выход) в карантинное помещение оборудуется дезинфекционными ковриками, пропитанными дезинфицирующими растворами.

Во время пребывания на карантине животные не должны контактировать с вновь прибывшими животными.

4.3. Требования к помещению стационара.

4.3.1. Стационар располагается в отдельном помещении с оборудованием изолированных отсеков, и (или) клеток, и (или) вольеров, исключающих возможность физического контакта между животными.

Площадь изолированных отсеков (клеток) для содержания собак зависит от размера животного и составляет:

- для крупных собак весом свыше 22,5 кг - 1,2 x 1,8 м или 2,2 кв. м;

- для средних собак весом 16 - 22,5 кг - 1,2 x 1,5 м или 1,8 кв. м;

- для небольших собак весом 10 - 16 кг - 0,9 x 1,2 м или 1,1 кв. м;

- для мелких собак весом менее 10 кг - 0,6 x 0,9 или 0,6 кв. м.

4.3.2. Площадь изолированных отсеков для содержания кошек должна быть не менее 1 кв. м.

4.3.3. Уборка и дезинфекция стационара осуществляется ежедневно, а также после окончания периода лечения животного либо смерти животного.

4.3.4. Инвентарь, используемый в изоляторе, используется исключительно в нем.

4.4. После окончания периода карантинирования животные подлежат вакцинации против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, а также иным профилактическим мероприятиям в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации, и направляются в помещения для длительного содержания животных.

4.5. Фекалии из помещений изолятора и карантина должны собираться и храниться в отдельных емкостях. Дезинфекция, утилизация фекалий осуществляются в соответствии с действующими нормативными документами.

5. Требования к помещениям для длительного содержания животных

5.1. Помещения для длительного содержания животных оборудуются с учетом обеспечения безопасности людей, температурно-влажностного режима, освещенности, вентиляции (естественной, принудительной), защиты от вредных внешних воздействий и включают в себя клетки для животных, либо вольеры с будками.

5.2. Собаки и кошки должны содержаться раздельно. Запрещается совместное содержание разнополых половозрелых нестерилизованных животных.

5.3. Все полы в помещениях для содержания животных должны иметь твердую и гладкую поверхность, устойчивую к мытью водой и обработке дезинфицирующими средствами, иметь наклон в сторону стока.

Стены и потолки в помещениях для содержания животных должны иметь покрытие, позволяющее проводить регулярную уборку и дезинфекцию.

Собаки должны содержаться в вольерах или клетках. Клетки для животных должны находиться в отапливаемых помещениях с окнами с обеспечением температурно-влажностного режима.

На каждой клетке (боксе, вольере и т.д.) должна быть табличка с указанием данных о животном (пол, возраст, дата поступления в приют, индивидуальный номер).

Вольеры для собак оборудуются на территории приюта вне помещений и могут быть индивидуальными или групповыми. Вольер для собак состоит из крытой утепленной части, состоящей из навеса с будкой, и открытой - для выгула.

Будка должна защищать животное от неблагоприятных погодных явлений.

Крыша будки должна быть съемная.

5.4. Площадь будки (клетки) для каждой собаки должна составлять:

- для крупных собак весом свыше 22,5 кг - 1,2 x 1,8 м или 2,2 кв. м;

- для средних собак весом 16 - 22,5 кг - 1,2 x 1,5 м или 1,8 кв. м;

- для небольших собак весом 10 - 16 кг - 0,9 x 1,2 м или 1,1 кв. м;

- для мелких собак весом менее 10 кг - 0,6 x 0,9 или 0,6 кв. м.

Высота будки должна составлять:

для крупных и средних собак - 0,9 м;

для небольших и мелких собак - 0,6 м.

Будки должны быть приподняты над полом на высоту 5 - 15 см.

5.5. Площадь открытой части вольера для каждой собаки должна составлять не менее 2 кв.м.

Территория вольера для собак должна быть огорожена забором высотой не менее 2 м. Дверь вольера должна открываться внутрь и иметь запор, обеспечивающий невозможность самопроизвольного выхода собаки из вольера.

Пол в вольерах для собак покрывается безопасными для животных материалами, обладающими гигроскопичными и сорбирующими свойствами.

Отсутствие отопления в крытом вольере в холодное время года допустимо только для здоровых собак с хорошей шерстью, приспособленных к проживанию и сну при низких температурах.

Кошки могут размещаться в вольерах по 5 голов, где предусматривается устройство полок (лежаков), достаточных по площади размещения для всех животных. Перед входом в вольер оборудуется сетчатый тамбур.

5.6. Проходы между вольерами, клетками, будками и иными сооружениями предусматриваются при содержании в индивидуальных вольерах (будках, клетках) и должны обеспечивать возможность проведения мероприятий ежедневного содержания животных с обеспечением безопасности сотрудников приюта, добровольцев (волонтеров) и иных лиц, имеющих право в соответствии с настоящим Порядком посещать приют. Размеры проходов должны составлять не менее 1,2 м.

5.7. Клетки для кошек могут быть индивидуальными и групповыми, при соблюдении нормы не менее 1 кв. м площади на одно животное.

В каждой клетке (боксе, вольере и др.) должны находиться подстилки для животных, а также установлен лоток (для кошек) для испражнений (возможно использование специального гигиенического наполнителя).

5.8. Высота клеток для кошек должна быть не менее 0,5 м.

5.9. Лотки для отходов содержания кошек должны устанавливаться из расчета не менее 1 лотка на 3 кошки.

5.10. Площадка для выгула кошек должна примыкать к помещению для содержания и быть огорожена со всех сторон, в том числе сверху. Численность одновременно выгуливаемых кошек определяется из расчета 1 кв. м площади на 1 кошку. В помещениях для кошек должны быть размещены игровые устройства для кошек, гамаки и другие средства обогащения среды.

Уборка помещений для содержания животных и площадок для выгула животных осуществляется ежедневно. Плановая дезинфекция и дезинсекция помещений для содержания животных проводятся не реже 1 раза в месяц с использованием безопасных средств для содержащихся в приюте животных.

Помимо этого, дезинфекция помещений для содержания животных проводится в случае вспышек заразных болезней животных или смерти животных в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации.

Обращение с отходами содержания животных осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды.

5.11. Обращение с биологическими отходами осуществляется в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469.

6. Порядок оказания ветеринарной помощи животным, а также требования к ветеринарному пункту

6.1. Через 10 дней после окончания карантинирования и проведения маркирования животные, достигшие половозрелого возраста, подлежат стерилизации. Стерилизация животных проводится специалистами в области ветеринарии в ветеринарном пункте при наличии необходимых условий, оборудования, ветеринарных инструментов, лекарственных препаратов для ветеринарного применения и расходных материалов либо, в случае их отсутствия животные для проведения стерилизации направляются в ветеринарные организации на основании договора об оказании ветеринарных услуг.

6.2. Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий в отношении животных осуществляется специалистами в области ветеринарии, являющимися сотрудниками приюта для животных, либо сторонними специалистами в области ветеринарии на основании договора об оказании ветеринарных услуг.

6.3. Ветеринарный пункт располагается в отдельном помещении. Вход (выход) в ветеринарный пункт осуществляется через дезинфекционные коврики, пропитанные дезинфицирующими растворами. Пол помещений ветеринарного пункта должен иметь твердую и гладкую поверхность, устойчивую к мытью водой и обработке дезинфицирующими средствами, иметь наклон в сторону стока. Стены и потолки в помещениях ветеринарного пункта должны иметь покрытие, позволяющее проводить регулярную уборку и дезинфекцию. Уборка и дезинфекция ветеринарного пункта осуществляется не реже 2-х раз в день. Ветеринарный пункт должен быть обеспечен необходимым количеством лекарственных препаратов для ветеринарного применения, ветеринарных инструментов, расходных материалов, используемых для осуществления ветеринарных мероприятий.

6.4. Хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения осуществляется в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств.

6.5. Больные животные и животные, подозреваемые в заболевании, помещаются в стационар, если иное не установлено ветеринарным законодательством Российской Федерации. Запрещается содержание в одном помещении стационара животных, больных незаразными болезнями животных, с животными, больными заразными болезнями животных, или животными, подозреваемыми в заболевании заразными болезнями животных.

7. Требования к выгулу, кормлению и поению животных

7.1. Выгул собак осуществляется сотрудниками приюта либо добровольцами (волонтерами) не реже 2-х раз в сутки на площадках для выгула собак.

7.2. Численность одновременно выгуливаемых собак определяется из расчета не менее 8 кв. м на одну собаку крупных пород и 5 кв. м на собаку мелких пород.

Территория площадки огораживается сетчатым забором высотой не менее 2 м и его основание должно быть погружено в землю или иметь другой вариант оснащения, предотвращающего подкоп животным (бетонная лента, горизонтально вкопанная сетка), освещается, имеет асфальтовые или плиточные дорожки, газон с плотной и низкой растительностью, удобной для уборки.

По всему периметру выгульной площадки (за забором) высаживается декоративный кустарник.

Выгульные площадки необходимо оборудовать контейнерами (емкостями) для сбора фекалий.

Выгул собак, больных или подозреваемых в заболевании заразными болезнями животных, запрещен. Выгул иных собак, содержащихся в карантинном помещении либо изоляторе (стационаре), запрещается на общих площадках для выгула собак.

7.3. Выгул кошек осуществляется сотрудниками приюта либо добровольцами (волонтерами) не реже одного раза в сутки на площадках для выгула.

Для свободного выгула кошек должны быть оборудованы сетчатые, закрытые со всех сторон групповые вольеры, позволяющие животным находиться на воздухе и на солнце.

Площадка для выгула должна примыкать к помещению для содержания животных и быть огорожена со всех сторон, в том числе сверху.

Численность одновременно выгуливаемых кошек определяется из расчета 1 кв. м площади на 1 кошку.

7.4. Каждое животное должно быть обеспечено индивидуальной поилкой, постоянно и неограниченно иметь доступ к свежей питьевой воде. Смена воды должна осуществляться не реже 1 раза в сутки. Вода для поения животных должна соответствовать требованиям к качеству воды питьевой.

7.5. Каждое животное должно быть обеспечено индивидуальной миской для корма.

Раздача кормов и поение животных должны осуществляться только после окончания уборки помещения, чистки и выноса поддонов с подстилкой и других материалов.

7.6. Для кормления животных используется свежеприготовленный корм из натуральных продуктов или полноценных сбалансированных сухих либо консервированных кормов.

7.7. Рацион питания кошек и собак устанавливается в зависимости от возраста, веса животного, состояния здоровья и вида применяемого корма, с учетом рекомендуемых норм.

7.8. При кормлении сухим кормом его расход определяется составом корма, обязателен постоянный доступ к воде.

7.9. Недопустима раздача кошкам корма, предназначенного для собак, и наоборот.

7.10. Щенков и котят в возрасте от 6 до 12 недель рекомендуется кормить 3 - 4 раза в день.

7.11. Щенков и котят в возрасте от 12 недель до 12 месяцев рекомендуется кормить 2 - 3 раза в день.

7.12. Ветеринарный врач может назначать диетическое или дополнительное питание больным или ослабленным животным.

Поилки и миски для животных подвергаются ежедневному мытью с использованием моющих средств, безопасных для животных. Поилки и миски для животных, содержащихся в карантинном помещении или изоляторе, подвергаются мытью отдельно от поилок и мисок для остальных животных с использованием дезинфицирующих средств, безопасных для животных.

7.13. Сотрудники приюта по обслуживанию животных (далее - Персонал) обеспечиваются спецодеждой, спецобувью.

7.14. В помещениях кормокухни, дезинфекционно-моечной необходимо иметь дезинфицирующие растворы для обеззараживания рук.

7.15. Персонал приюта перед началом работы надевает спецодежду, спецобувь; по окончании работы проходит обработку в санитарном блоке (принимает душ), по окончании отдельного этапа работы в соответствии с распорядком дня, а также перед приемом пищи обязательно моет и дезинфицирует руки.

7.16. В производственных помещениях приюта запрещается принимать пищу и курить.

7.17. Сотрудники приюта, обслуживающие животных, обязаны проходить медицинское обследование в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7.18. Для всех принимаемых вновь на работу сотрудников проводится инструктаж по вопросам охраны труда и техники безопасности, в том числе по методам фиксации животных.

7.19. Сотрудники приюта подлежат профилактической вакцинации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.20. Транспортировка животных после стерилизации, маркирования и проведения иных ветеринарных манипуляций в прежние места обитания осуществляется в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 24 декабря 2019 г. № 780 "Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Республики Крым и признании утратившими силу отдельных постановлений Совета министров Республики Крым".



