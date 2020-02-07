Постановление правительства Нижегородской области от 5 февраля 2020 года № 93 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Нижегородской области за IV квартал 2019 года"

Новости

Режиссер "Бумера" Петр Буслов снял фильм "БУМЕРанг" 09:43
Посольство РФ рассказало о ситуации на борту круизного лайнера в Японии 09:31
В Забайкалье пять человек отравились при ремонте канализации 09:27
В Хабаровске введут масочный режим 09:14
В Новосибирской области мужчина погиб под упавшей с крыши глыбой снега 09:14
В Екатеринбурге открылся офис почетного консула Словении 09:04
Toyota откладывает возобновление работы своих заводов в Китае 09:00
Кучеров забил "Питтсбургу" в 500-м матче в НХЛ 08:36
Жительница Магадана распылила газ в лицо полицейскому 08:36
В Индии представлен новый Hyundai Creta. Ждем такой же в России? 08:20
В Нижегородской области трое погибли в аварии с эвакуатором 08:17
В Японии перевернулся вертолет сил самообороны 08:14
Генпрокуратуру попросили проверить продажу моржей из "китовой тюрьмы" 08:07
Абэ выступил за подписание мирного договора с Россией 08:05
Пушков оценил отмену Лондоном части пошлин на товары РФ 07:52
Медики рассказали, что будет, если внезапно отказаться от сахара 07:51
В Приамурье возобновили поставки китайских овощей и фруктов 07:41
"Барселона" вслед за "Реалом" вылетела из Кубка Испании 07:41
Трамп высмеял разорвавшую текст его речи Пелоси 07:16
Пассажирский самолет экстренно сел после обстрела Израилем Дамаска 07:12
Россия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb 06:32
Сотруднику ФСБ в Приамурье предложили взятку в миллион рублей 06:13
В Токио прибыл четвертый чартер из Уханя с эвакуированными японцами 05:58
Посольство РФ: Россиян нет среди зараженных коронавирусом на лайнере в Японии 05:56
В КНР отменены налоги и введены премии для участников борьбы с коронавирусом 05:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
7 февраля 2020 г.

Постановление правительства Нижегородской области от 5 февраля 2020 года № 93 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Нижегородской области за IV квартал 2019 года"

Дата подписания 5 февраля 2020 г.
Опубликован 7 февраля 2020 г.

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Нижегородской области от 24 декабря 2012 года № 166-З "О порядке установления величины прожиточного минимума в Нижегородской области" Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Нижегородской области за IV квартал 2019 года в расчете на душу населения 9 699 рублей и по основным социально-демографическим группам населения:

- для трудоспособного населения - 10 450 рублей;

- пенсионеров - 8 037 рублей;

- детей - 9 800 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора Е.Б.Люлин


Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией