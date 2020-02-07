Постановление правительства Нижегородской области от 5 февраля 2020 года № 93 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Нижегородской области за IV квартал 2019 года"

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Нижегородской области от 24 декабря 2012 года № 166-З "О порядке установления величины прожиточного минимума в Нижегородской области" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума по Нижегородской области за IV квартал 2019 года в расчете на душу населения 9 699 рублей и по основным социально-демографическим группам населения:
- для трудоспособного населения - 10 450 рублей;
- пенсионеров - 8 037 рублей;
- детей - 9 800 рублей.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора Е.Б.Люлин
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