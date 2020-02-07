Закон Приморского края от 5 февраля 2020 года № 715-КЗ "О внесении изменений в статью 1 Закона Приморского края "Об установлении пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения"

Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 января 2020 года

Статья 1.

Внести в статью 1 Закона Приморского края от 13 декабря 2018 года № 414-КЗ "Об установлении пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2018, № 77, стр. 35) следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Установить в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 34620 Налогового кодекса Российской Федерации на территории Приморского края следующие налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения:

в размере 3 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и 7,5 процента в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих деятельность по видам предпринимательской деятельности в соответствии с приложением к настоящему Закону;

в размере 1 процента в 2020 году в случае, если объектом налогообложения являются доходы, для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствии с кодом Общероссийского классификатора видов экономической деятельности "47.73.Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)".";

2) в части 2 слова "в части 1" заменить словами "в абзаце втором части 1".

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Губернатор края О.Н.Кожемяко



