Число погибших на дорогах Москвы сократилось вдвое

В Москве количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) с 2010 года снизилось почти в два раза, сообщил замруководителя ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) Артур Шахбазян.

По его словам, число погибших на дорогах стало значительно меньше - с 2010 года удалось снизить количество погибших в ДТП почти в два раза. При этом по итогам 2019 года выросло число погибших в ДТП с участием мототранспорта, детьми, такси и каршерингом. "В прошлом году погибло на четыре мотоциклиста больше, чем год назад, а число погибших при ДТП с такси увеличилось на семь человек. Совместно с соответствующими органами ЦОДД усилит контроль в каждой из этих областей. Также набирают тренд средства индивидуальной мобильности - основной вид передвижения - самокаты. Три четверти от всех ДТП с этими средствами произошло с несовершеннолетними", - добавил Шахбазян.