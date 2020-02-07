"Химки" сыграют с "Црвеной Звездой" в баскетбольной Евролиге

В пятницу в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги БК "Химки" на "Арене Мытищи" принимает сербский клуб "Црвена Звезда". Оба соперника ведут отчаянную борьбу за попадание в зону плей-офф. В четвертьфинал выйдут восемь сильнейших участников из 18-ти.

"Химки" отстают от последней команды заветной восьмерки на две победы, белградский клуб - на одну. У каждого из соперников впереди по 11 матчей, с учетом пятничной личной встречи, так что имеющиеся отставания можно считать незначительными. Естественно, что оппонентам 7 февраля победа нужна как воздух. Есть и вторичная задача - превзойти друг друга по результатам личных встреч. Напомним, что в матче первого круга в Белграде сильнее оказалась "Црвена Звезда" - 90:78. Значит, химчанам желательно выиграть с разницей в 13 очков, а лучше - еще больше. На финише регулярного чемпионата возможны ситуации, когда две и даже больше команд будут иметь одинаковое количество побед. Тогда в расчет для распределения мест пойдут результаты игр между "спорщиками". Нюанс, на который мало кто обращает внимание: в регламенте Евролиги записано, что очки, набранные командами в овертаймах, в зачет для таких вот разборок не идут. Если, к примеру, "Химки" в дополнительной пятиминутке возьмут верх с разницей в 13 и больше очков, то все равно лучший показатель в очном споре будет у команды из Сербии.

Пока у нашей команды главная проблема - обилие травмированных баскетболистов. Вернувшийся из НБА центровой сборной России Тимофей Мозгов пока так и не сыграл ни одного матча, в "лазарете" находятся Крис Крамер (повреждение стопы), Джереми Эванс (травма лодыжки), Дайрис Бертанс (проблемы с бедром), Энтони Гилл (недавно подвернул ногу). Пят классных исполнителей - многовато для команды, которая изначально нацелена на попадание в плей-офф Евролиги.

Руководство клуба в этой аховой ситуации предприняло вынужденный шаг и укрепило заметно поредевший боевой состав приглашением американского тяжелого форварда Томаса Эрла Робинсона (1991 года рождения, рост 208 см), который уже выступал за "Химки" в сезоне 2017/18. Соглашение пока рассчитано только на один месяц, но с возможностью продления контракта до завершения нынешнего сезона 2019/20. Заокеанский баскетболист будет выступать под номером "0" - в Штатах такое модно, у нас особой популярностью не пользуется. После первого пришествия в "Химки" Робинсон выступал за китайские команды "Пекин Роял Файтерс" и "Сычуань Блю Уэйлз", а также в "Мэн Ред Кловс" из Лиги развития НБА. Заметим, что генеральный директор БК "Химки" Павел Астахов отчасти знаком с китайским баскетбольным рынком, потому что когда-то очень давно сам немного поиграл в чемпионате Поднебесной. И еще важнейший штрих в карьере Робинсона - в НБА он провел 324 (!) матча.

- Мы в поиске игроков на позицию "четвертого - пятого номеров", и Робинсон должен помочь, - прокомментировал подписание американца главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис. - Это "большой" игрок, а в связи с потерями Гилла и Эванса нам очень нужен баскетболист такого плана. Пока мы берем его на месяц и посмотрим, что он может, так как не знаем, в какой форме находится. Все же Робинсон не играет с декабря, когда уехал из Китая. Это риск, но принимать меры нужно сейчас.

Результаты матчей 24-го тура Евролиги за 6 февраля: "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - ЦСКА (Москва, Россия) - 72:59, "Эфес" (Стамбул, Турция) - "Жальгирис" (Каунас, Литва) - 96:91, "Альба" (Берлин, Германия) - "Реал" (Мадрид, Испания) - 97:103, "Баскония" (Витория, Испания) - АСВЕЛ (Виллербанн, Франция) - 79:65.

Матчи 7 февраля: "Химки" (Московская область, Россия) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия), "Панатинаикос" (Афины, Греция) - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия), "Фенербахче" (Стамбул, Турция) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Бавария" (Мюнхен Германия) - "Валенсия" (Испания), "Барселона" (Испания) - "Милан" (Италия).

Положение команд: 1. "Эфес" - 21 победа - 3 поражения. 2. "Реал" - 18-6. 3. Барселона" - 17-6. 4. ЦСКА - 16-8. 5. "Маккаби" - 15-8. 6. "Панатинаикос" - 13-10. 7-9. "Фенербахче", "Валенсия", "Милан" - по 11-12. 10. "Црвена Звезда" - 10-13. 11. "Олимпиакос" - 10-14. 12. "Химки" - 9-14. 13-15. "Жальгирис", "Баскония", АСВЕЛ - по 9-15. 16. "Альба" - 8-16. 17-18. "Бавария", "Зенит" - по 7-16.

Где будем смотреть

7 февраля, пятница

"Матч ТВ"

19.30. "Химки" - "Црвена Звезда". Прямая трансляция (с получасовым превью и работой экспертов в студии).

"Матч! Игра"

22.25. "Панатинаикос" - "Зенит". Прямая трансляция.