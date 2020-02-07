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07.02.2020 17:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На рязанском заводе из-за ЧП погиб рабочий

Текст: Елена Шулепова

В Рязани на заводе противопожарного оборудования произошла нештатная ситуация. В результате один человек погиб и один госпитализирован с травмами, сообщили в региональном управлении СК России.

В Анапе три человека погибли от отравления угарным газом

При проверке герметичности коллектора поданное высокое давление разорвало шланг. В результате два человека получили травмы. Один рабочий 60-ти лет от полученных травм скончался на месте. Второго с серьезными повреждениями увезли в больницу.

По данному факту Железнодорожным следственным отделом начата доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, а также дать оценку действиям тех, кто отвечает за безопасность производства. По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань

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