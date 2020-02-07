На рязанском заводе из-за ЧП погиб рабочий

В Рязани на заводе противопожарного оборудования произошла нештатная ситуация. В результате один человек погиб и один госпитализирован с травмами, сообщили в региональном управлении СК России.

При проверке герметичности коллектора поданное высокое давление разорвало шланг. В результате два человека получили травмы. Один рабочий 60-ти лет от полученных травм скончался на месте. Второго с серьезными повреждениями увезли в больницу.

По данному факту Железнодорожным следственным отделом начата доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, а также дать оценку действиям тех, кто отвечает за безопасность производства. По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение.