В провинции Хэйлунцзян субсидируют производителей медицинских товаров

Провинция Хэйлунцзян поддержит расширение производственных мощностей предприятий по производству материалов для профилактики инфекций и борьбе с эпидемиями.

Об этом сообщили в пресс-канцелярии Народного правительства провинции.

- Максимальный размер субсидии на одно предприятие может составить десять миллионов юаней, - заявил заместитель секретаря партийной группы, заместитель главы Управления финансов провинции Хэйлунцзян Гао Давэй. - В список получателей господдержки войдут предприятия по производству масок, специальной, изоляционной и защитной одежды, медицинского спирта, дезинфицирующих средств, электронных термометров и других материалов, которые срочно необходимы в провинции для принятия мер по профилактике заболеваний и борьбе с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

Точный перечень предприятий, которые могут рассчитывать на субсидию, определяют национальные и провинциальные департаменты промышленности и информатизации. Финансовые структуры на уровне провинции должны обеспечивать субсидирование ставок по кредитам, взятым на расширение производства крайне востребованных медицинских материалов, и предоставление скидок по кредитам с процентной ставкой не более 5%.