АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело комплексное учебно-тренировочное занятие на реке Кия в Кемеровской области

АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело комплексное учебно-тренировочное занятие (КУТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода Анжеро-Судженск - Красноярск через р. Кия в Мариинском районе Кемеровской области. Участники КУТЗ проверили обоснованность и эффективность нового плана по локализации и ликвидации аварийного разлива нефти (ПЛАРН) на водной поверхности при наличии ледового покрова.

Одной из главных целей КУТЗ являлась проверка взаимодействия органов управления системы ЧС филиала Новосибирского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть-Западная Сибирь" по ликвидации нештатных ситуаций. Кроме того, были закреплены знания и практические навыки персонала в условиях возможных чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Согласно легенде КУТЗ оператор Мариинской нефтеперекачивающей станции (НПС) зафиксировал условное падение давления ниже допустимого на подводном переходе МН Анжеро- Судженск - Красноярск через р. Кия. Транспортировка нефти была остановлена в режиме телеуправления (условно). Для обследования участка, на котором зафиксировано падение давления, было направлено поисково-спасательное звено нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ). Патрульная группа подтвердила условный выход нефти в р. Кия с уточнениями о характере повреждения и выполнила первичные меры по обеспечению безопасности.

В соответствии с разработанным ПЛАРН на реке были развернуты два рубежа боновых заграждений. Основные работы по локализации условного выхода нефти осуществлялись на втором рубеже.

В локализации и ликвидации условной нештатной ситуации на двух рубежах было задействовано 86 работников структурных подразделений Новосибирского РНУ - Мариинской НПС, НПС "Каштан", Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС), нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ), а также 18 единиц техники. На протяжении всех работ специалисты выполняли экоаналитический мониторинг атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы.

Кроме представителей АО "Транснефть - Западная Сибирь", в состав наблюдательной комиссии входили специалисты АО "Транснефть - Подводсервис", Росприроднадзора по Кемеровской области, территориального управления МЧС по Кемеровской области. Наблюдатели отметили четкость и слаженность выполняемых действий работников, соблюдение требований нормативных и регламентирующих документов, стандартов промышленной безопасности и охраны труда.

Кроме того, были успешно проведены учебно-тренировочные занятия в зоне ответственности Омского РНУ и Ишимского РНУ на подводных переходах МН Омск - Павлодар через р. Омь и МН Усть-Балык - Омск через р. Ишим соответственно. В качестве наблюдателей на учениях присутствовали специалисты АО "Транснефть - Западная Сибирь". Ход учения на р. Ишим контролировали также представители комиссии ПАО "Транснефть". По итогам проведенных УТЗ были выставлены положительные оценки.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"