АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело комплексное учебно-тренировочное занятие на реке Кия в Кемеровской области

Одной из главных целей КУТЗ являлась проверка взаимодействия органов управления системы ЧС филиала Новосибирского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть-Западная Сибирь" по ликвидации нештатных ситуаций. Кроме того, были закреплены знания и практические навыки персонала в условиях возможных чрезвычайной ситуации техногенного характера.
Согласно легенде КУТЗ оператор Мариинской нефтеперекачивающей станции (НПС) зафиксировал условное падение давления ниже допустимого на подводном переходе МН Анжеро- Судженск - Красноярск через р. Кия. Транспортировка нефти была остановлена в режиме телеуправления (условно). Для обследования участка, на котором зафиксировано падение давления, было направлено поисково-спасательное звено нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ). Патрульная группа подтвердила условный выход нефти в р. Кия с уточнениями о характере повреждения и выполнила первичные меры по обеспечению безопасности.
В соответствии с разработанным ПЛАРН на реке были развернуты два рубежа боновых заграждений. Основные работы по локализации условного выхода нефти осуществлялись на втором рубеже.
В локализации и ликвидации условной нештатной ситуации на двух рубежах было задействовано 86 работников структурных подразделений Новосибирского РНУ - Мариинской НПС, НПС "Каштан", Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС), нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ), а также 18 единиц техники. На протяжении всех работ специалисты выполняли экоаналитический мониторинг атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы.
Кроме представителей АО "Транснефть - Западная Сибирь", в состав наблюдательной комиссии входили специалисты АО "Транснефть - Подводсервис", Росприроднадзора по Кемеровской области, территориального управления МЧС по Кемеровской области. Наблюдатели отметили четкость и слаженность выполняемых действий работников, соблюдение требований нормативных и регламентирующих документов, стандартов промышленной безопасности и охраны труда.
Кроме того, были успешно проведены учебно-тренировочные занятия в зоне ответственности Омского РНУ и Ишимского РНУ на подводных переходах МН Омск - Павлодар через р. Омь и МН Усть-Балык - Омск через р. Ишим соответственно. В качестве наблюдателей на учениях присутствовали специалисты АО "Транснефть - Западная Сибирь". Ход учения на р. Ишим контролировали также представители комиссии ПАО "Транснефть". По итогам проведенных УТЗ были выставлены положительные оценки.
Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"