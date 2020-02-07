Россия собрала более 120 миллионов тонн зерна

По итогам прошлого года в России было собрано 121,2 миллиона тонн зерновых.

Об этом сообщил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. По его словам, по сравнению с 2018 годом прирост составил 7 миллионов тонн.

"Мы понимаем, что та тенденция, к которой мы все стремимся, - а это к 2025 году выйти на 140 миллионов тонн зерновых и в пределах 27 миллионов тонн масличных культур, - это вполне реальная задача", - приводит слова первого замминистра агентство РИА Новости.

Он также добавил ,что необходимо стремиться к расширению производства с целью повышения доходности.