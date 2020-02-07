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07.02.2020 18:50
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал генерал-полковника Арсланова

Текст: Владимир Баршев
235-й гарнизонный военный суд арестовал на два месяца заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по обвинению в мошенничестве. Его взяли под стражу прямо в зале суда.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, изменить меру пресечения с подписки о не выезде на содержание под стражу сроком до 7 апреля, сообщает ТАСС.

Следствие считает Арсланова причастным к хищению денег АО "Воентелеком", уголовное дело по которому было возбуждено в 2013 году. Он находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, генерал-полковник причастен к двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере: на 191 млн и 6,5 млрд рублей. Арсланов вину не признает.

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