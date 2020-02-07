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07.02.2020,  
10:33
Текст:  Алексей Моисеев

Т-90С подтвердил свое прозвище "летающий танк" в Индии

Т-90С Bhishma подтвердил свои высокие характеристики подвижности в ходе демонстрационной программы индийской 11-ой Международной выставки сухопутных и военно-морских вооружений Defexpo 2020.

Боевая машина российской разработки легко брала различные препятствия, форсировала водные преграды, совершала многометровые прыжки, в очередной раз подтвердив, что недаром получила прозвище "летающий танк".

Созданный национальной оборонной промышленностью Arjun Mk1A, к разочарованию зрителей, хоть и участвовал в показательных мероприятиях, но выглядел не столь эффектно.

Во время проведения выставки была обнародована информация о подписании лицензионного контракта по выпуску Т-90С в Индии еще на 8 лет. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

В настоящее время в этой стране уже эксплуатируется более 1000 танков данной модели.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Также стало известно, что на Defexpo концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех впервые представил 125-мм бронебойные подкалиберные снаряды "Свинец-2" и "Манго-М" (экспериментальный образец) с улучшенными характеристиками.

Как сообщается на корпоративном сайте, первый может на дистанции 2000 метров пробивать до 300 мм брони, установленной под углом 60 градусов от нормали, второй - 280 мм. При этом "Манго-М" не требует доработки автоматов заряжания у Т-72 и Т-90С.

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