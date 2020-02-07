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7 февраля 2020 г.

Постановление правительства Тверской области от 5 февраля 2020 года № 25-пп "О величине прожиточного минимума населения Тверской области за четвертый квартал 2019 года"

Дата подписания 5 февраля 2020 г.
Опубликован 7 февраля 2020 г.

Во исполнение Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и закона Тверской области от 21.06.2005 № 81-30 "О прожиточном минимуме в Тверской области" Правительство Тверской области постановляет:

1. Установить за четвертый квартал 2019 года величину прожиточного минимума населения Тверской области:

на душу населения - 10 399,89 руб.;

для трудоспособного населения - 11 233,88 руб.;

для пенсионеров - 8 632,69 pyб.;

для детей - 10 827,22 pyб.

2. Областным исполнительным органам государственной власти Тверской области при осуществлении мер социальной поддержки малоимущих граждан в первом квартале 2020 года использовать величину прожиточного минимума населения Тверской области, установленную настоящим постановлением, если иное не установлено законодательством.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, руководителям организаций, профсоюзным органам и общественным объединениям Тверской области при осуществлении мер социальной поддержки малоимущих граждан в первом квартале 2020 года использовать величину прожиточного минимума населения Тверской области, установленную настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до вступления в силу постановления Правительства Тверской области "О величине прожиточного минимума населения Тверской области за первый квартал 2020 года".

Губернатор Тверской области И.М.Руденя

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