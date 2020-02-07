У шведской армии угнали броневики

В городе Энчепинг ни юго-востоке Швеции из расположения командно-контрольного полка вооруженных сил страны угнали два бронеавтомобиля RG-32. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на полицию.

Один из похищенных броневиков вскоре нашли в соседнем городе Вестерос. Вторая машина объявлена в розыск.

- Это очень ценное транспортное средство, которые министерство обороны хотело бы получить обратно. Автомобиль объявлен в розыск, извещены отделы полиции, таможня и другие ведомства, - рассказал представитель МВД Юнас Эрунен. Он отметил, что похищенный броневик не имеет вооружения и секретного оборудования.

RG-32 - легкий разведывательный броневик с колесной формулой 4х4 и защитой от стрелкового оружия калибром до 7,62 мм. Экипаж пять человек. Выпускается в ЮАР, стоит на вооружении армий десятка стран: от Танзании до Швеции, - а также войск ООН. Стоимость бронеавтомобиля около двух миллионов шведских крон (200 тысяч евро).