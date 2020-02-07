Умер создатель "Госпиталя МЭШ" Джин Рейнольдс

Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер, один из создателей культового сериала "Чертова служба в госпитале МЭШ" (M*A*S*H), скончался в Providence St. Joseph Medical Center в Бербанке, Калифорния, на 97-м году жизни.

Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на члена семьи усопшего.

"M*A*S*H" co-creator and longtime television producer Gene Reynolds has died. He was 96. https://t.co/LMpPBzxoxS pic.twitter.com/Mh1PFOPRKH — CNN Breaking News (@cnnbrk) February 5, 2020

Причиной смерти Рейнольдса стала сердечная недостаточность.

Юджин Рейнольдс Блюменталь (настоящее имя) родился в 1923 году в Кливленде. Шестикратный обладатель премии "Эмми". Президент Гильдии режиссеров Америки с 1993 по 1997 год.

Помимо "МЭШ" на его счету более восьмидесяти актерских и более шестидесяти режиссерских работ - "Альфред Хичкок представляет", "Разыскивается живым или мертвым", "Шоу Энди Гриффита", "Семейка монстров", "Прикосновение ангела".