В Нижнем Новгороде появится "Белорусский квартал"

Добавить в современный профиль одного из уникальных памятников российского исторического и архитектурного богатства на слиянии Оки и Волги - Нижний Новгород - новые строительные объекты, бережно сохраняя его неповторимое культурное наследие, областное руководство планирует совместно с партнерами по Союзному государству.

Экспертная делегация белорусских градостроителей во главе с представителем Министерства архитектуры и строительства республики Алексеем Шило уже приступила к переговорам по развитию сотрудничества в правительстве Нижегородской области, сообщил 7 февраля источник в дипмиссии РБ в России.

На встречах с вице-губернатором региона Сергеем Морозовым, а также во время предметной дискуссии в строительном министерстве Нижегородской области рассматривались перспективы возведения на территории региона социальных объектов и реализация проектов по дорожному строительству с привлечением профильных организаций Беларуси.

Кстати, заинтересованность минских специалистов в реализации проектов по восстановлению памятников культурного наследия была проявлена не только в отношении областного центра. Интерес партнерами был подтвержден и к знаковым объектам в древнем Арзамасе, основанном - по одной из легенд - Иваном IV Грозным в середине XVI века.

Кроме того, в пакете совместных инициатив присутствуют и крупномасштабные проекты по строительству "Белорусского квартала" в Нижнем Новгороде и "Нижегородского квартала" в белорусской столице, сообщили в посольстве РБ, уточнив, что в состав делегации вошли представители предприятий "Минскстрой", "МАПИД", "Минскпроект", "Белкоммунпроект", "БелинжинирингстройИнвест", ДСУ-1.