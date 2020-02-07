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7 февраля 2020 г.

Указ губернатора Ярославской области от 6 февраля 2020 года № 20 "Об установлении величины прожиточного минимума за IV квартал 2019 года"

Дата подписания 6 февраля 2020 г.
Опубликован 7 февраля 2020 г.

В соответствии с Законом Ярославской области от 30 декабря 1996 г. № 25-з "О порядке определения прожиточного минимума в Ярославской области" и данными, представленными Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ярославской области за IV квартал 2019 года:

в расчете на душу населения - 9 780 рублей;

для трудоспособного населения - 10 753 рубля;

для пенсионеров - 8 001 рубль;

для детей - 9 735 рублей.

2. Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор области Д.Ю.Миронов


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