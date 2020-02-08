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Рубрика: В мире

Фото: Необычный пес напомнил пользователям соцсетей злодея из мультфильмов

Текст: Андрей Васильев
Фото: Caters News Agency Фото: Caters News Agency
Фото: Caters News Agency

В соцсетях быстро стало вирусным изображение двухлетнего пса по кличке Лаки ("Счастливчик"). Пользователи Facebook, написали о том, что собака породы чихуахуа напоминает злодея из диснеевских мультфильмов. Собака всегда выглядит очень подозрительно по отношению к своему хозяину благодаря большой черной отметине.

Фото: the_cat_named_meowmeow/Instagram
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Щенок родился с выпуклой бровью над правым глазом. На мордочке собаки белого цвета над бровью выделяется эта большая черная дуга, что делает "зловещим" его взгляд, пишет Mail Online. Кроме того, у него глаза разного цвета - один карий, а другой синий.

Фотография щенка на Facebook получила более 11 тысяч лайков и 600 комментариев. "Он похож на меня утром, когда я пытаюсь сделать макияж и постоянно отвлекаюсь. Такой милый!", - написала одна из пользовательниц.

Хозяйка собаки из Бангкока рассказала в своем посте в соцсети, что захотела приобрести этого "особенного" и "невероятного" пса, сразу, как только увидела его и быстро полюбила его за ласку и кроткий нрав, несмотря на устрашающую внешность. "Большинство людей говорят о Лаки забавные вещи, как будто он поспешил родиться, поэтому ему не смогли вовремя нарисовать другую бровь, а некоторые люди говорят, что он должен быть злодеем в мультфильме Диснея или отрицательным героем из фильмов про Джеймса Бонда", - сказала женщина.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд

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