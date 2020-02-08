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08.02.2020 17:37
Рубрика: Общество

Медорганизации накажут за предложения "проверить на коронавирус"

Текст: Ирина Невинная

В Росздравнадзоре заявили о том, медорганизации накажут за предложения "проверить на коронавирус".

"В отношении медицинских организаций, недобросовестно использующих ситуацию с распространением коронавируса, будут приняты меры", - говорится в официальном сообщении столичного подразделения надзорной службы.

Фото: AP Photo/Aaron Favila
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Дело в том, что вслед за оптовиками и аптеками, на фоне ажиотажного спроса взвинтившими цены на медицинские маски, заработать на вирусе решили и некоторые частные клиники. Они, например, предлагают сделать компьютерную томографию, чтобы "выявить страшную болезнь, вызванную коронавирусом".

На самом деле с помощью КТ можно установить различные патологии, например, воспаление, фиброз легких, туберкулез, новообразования. Но установить, что причиной пневмонии стал именно коронавирус, компьютерная томография, естественно, не позволяет. Но реклама настаивает: такое исследование необходимо пройти всем, у кого повышена температура и держится кашель дольше двух дней. Стоимость - 6,5 тысяч рублей.

В Росздравнадзоре заявили, что "обеспокоены ситуацией, при которой ряд медицинских организаций используют в рекламе и в качестве конкурентного преимущества ситуацию распространения в Китае и других странах нового коронавируса (2019-нКоВ)".

В надзорной службе напомнили: медицинские показания для проведения обследования устанавливаются врачом.

Фото: iStock
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"Проведение обследования необходимо лишь в отношении определённой категории граждан, находящихся на стационарном лечении, и посещавших или проживавших в течение последних 14 дней в Китайской Народной Республике, либо посещавших медицинские учреждения в странах, где имелись случая выявления коронавируса 2019-нКоВ", - говорится в сообщении московского подразделения федеральной службы.

В частности, кроме выполнения процедуры КТ людей вводят в заблуждение, навязывая им предложение пройти тестирование (РТ-ПЦР) без достаточных на то оснований.

Управление Росздравнадзора обратилась к коллегам из территориального отделения Федеральной антимонопольной службы "для принятия мер реагирования".

Общество Здоровье Правительство Росздравнадзор Распространение нового коронавируса

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