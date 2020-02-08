Пушков: "Мир по-американски" изжил себя

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление министра обороны США Марка Эспера о том, что Россия и Китай пытаются изменить сложившийся мировой порядок.

По словам российского сенатора, глава Пентагона говорит о том самом "мировом порядке", при котором США оккупировали Ирак, разбомбили Ливию, наносили удары по Югославии, душат санкциями Венесуэлу и вводят право сильного вместо Устава ООН. "Мир по-американски" изжил себя", - написал Пушков в Twitter.

Москва неоднократно говорила о том, что Вашингтон пренебрегает нормами международного права и подрывает авторитет организаций, в частности ООН. Так, накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил об одержимости США идеей диктата в Латинской Америке. По его словам, речь идет не только о конкретном кризисе в Венесуэле или где-то еще, а о судьбах открытой глобальной международной торговой системы, принципы которой грубейшим образом игнорируются и подрываются американской стороной.