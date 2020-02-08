В Чите ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Администрация Читы с минувшей пятницы ввела в городском округе режим повышенной готовности. Об этом объявили на заседании ситуационного центра по коронавирусу в Забайкальском крае, сообщает портал регионального правительства.

На заседании отметили, что этот режим позволит эффективнее осуществлять профилактические меры, контролировать эпидемиологическую ситуацию. По распоряжению ситуационного центра в городе дополнительную санитарную обработку проходит общественный транспорт, помещения в учреждениях культуры, здравоохранения, других местах массового пребывания людей.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали случаи заболеваний пневмонии нового типа. На данный момент заражения выявлены в 24 странах мира, в том числе в России. Вероятным переносчиком нового типа коронавируса, помимо змей и летучих мышей, могли быть небольшие млекопитающие панголины.

В настоящее время число жертв коронавируса в Китае приблизилось к 720.