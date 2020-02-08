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08.02.2020 17:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На российско-грузинской границе снегопад запер 800 машин

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)

В Северной Осетии на российско-грузинской границе из-за сильного снегопада оказалась перекрыта Военно-Грузинская дорога. С российской стороны скопилось почти тысяча машин. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РСО-Алания.

Фото: iStock
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По данным ведомства, возобновления проезда ожидают более 900 человек и почти 800 автомобилей. Из них 680 - это грузовики и чуть больше сотни - легковые авто. В МЧС отметили, что проезд закрыт с грузинской стороны из-за неблагоприятных погодных условий. С российской стороны погода немного улучшилась, но по-прежнему еще идет снег.

Также закрыт для проезда и Транскам, соединяющий Россию и Северную Осетию с Южной Осетией. Трассу перекрыли накануне из-за угрозы схода лавин. Сейчас погодные условия уже позволяют сделать обстрел лавинных очагов на Транскаме и тем самым ликвидировать угрозу схода лавин. Тем не менее, речи об открытии дороги пока нет. Однако скопления транспорта на автомагистрали не наблюдается.

На обеих трассах МЧС развернуло пункты обогрева для водителей и пассажиров, где люди могут побыть в тепле и выпить горячего чая.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия

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