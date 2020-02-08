Россия сегодня отправит в Китай самолет с гуманитарной помощью

Россия планирует направить в субботу, 8 февраля, гуманитарную помощь в Китай в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов общим объемом 183 кубометра. Вылет самолета Ил-76 МЧС с гуманитарным грузом запланирован с подмосковного аэродрома Раменское, сообщили в ведомстве.

Помощь Китаю оказывается по поручениям президента РФ Владимира Путина и правительства России. Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что китайской стороне в качестве гуманитарной помощи будет направлено 2 миллиона медицинских масок. Формирование гуманитарного груза из Московской, Тверской и Воронежской областей началось 6 февраля.

Между тем Москва высоко оценивает предоставление китайскими партнерами прозрачной информации о ситуации вокруг коронавируса нового типа.

Напомним, Москва провела эвакуацию россиян из провинции Хубэй и административного центра Ухань, где впервые было зафиксировано заболевание. Кроме того, до 29 февраля из Китая должны вернуться 1700 российских граждан, имеющих билеты с датой вылета с 6 по 29 февраля.

По последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тысячи, более 630 человек умерли, выздоровели свыше полутора тысяч пациентов.