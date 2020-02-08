"Спартак" назвал состав на матч против "Партизана"

Столичный "Спартак" назвал стартовый состав на заключительный матч турнира в Катаре против сербского "Партизана".

Матч начнется в 14:00 по московскому времени на стадионе "Аспир-Центр" в Дохе. В случае победы в основное красно-белые станут победителями кубка "Матч Премьер".

В стартовом составе Доменико Тедеско выпустил следующих футболистов: Ребров, Джикия, Кутепов, Жиго, Рассказов, Тиль, Крал, Зобнин, Айртон, Мирзов, Понсе.

В запасе остались: Максименко, Мельгарехо, Маслов, Гапонов, Ещенко, Маркитесов, Гулиев, Бакаев, Соболев, Глушенков, которые наверняка выйдут на поле после перерыва.