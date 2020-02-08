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08.02.2020 13:51
Рубрика: Спорт

"Спартак" назвал состав на матч против "Партизана"

Текст: Максим Домчев

Столичный "Спартак" назвал стартовый состав на заключительный матч турнира в Катаре против сербского "Партизана".

Матч начнется в 14:00 по московскому времени на стадионе "Аспир-Центр" в Дохе. В случае победы в основное красно-белые станут победителями кубка "Матч Премьер".

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В стартовом составе Доменико Тедеско выпустил следующих футболистов: Ребров, Джикия, Кутепов, Жиго, Рассказов, Тиль, Крал, Зобнин, Айртон, Мирзов, Понсе.

В запасе остались: Максименко, Мельгарехо, Маслов, Гапонов, Ещенко, Маркитесов, Гулиев, Бакаев, Соболев, Глушенков, которые наверняка выйдут на поле после перерыва.

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