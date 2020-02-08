Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана

В массовой драке в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана погибли восемь человек, десятки граждан получили ранения, задержаны сорок участников беспорядков, сообщил министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев.

По его словам, в ходе массовых беспорядков сорок участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм скончались. При исполнении служебных обязанностей травмы также получили сотрудники полиции, у двоих из них зафиксированы огнестрельные ранения.

Глава МВД рассказал, что инцидент произошел накануне вечером на окраине села Масанчи. Там собрались около 70 агрессивно настроенных жителей, завязалась драка.

"Одновременно провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее и через мессенджеры и через социальные сети призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта. Из соседних населенных пунктов прибыли еще около 300 человек", - цитирует Тургумбаева РИА Новости.

Участники драки оказали сопротивление полиции, применяли металлические предметы, камни и огнестрельное оружие. На месте преступления изъято два охотничьих ружья.

На видео, опубликованных в социальных сетях, слышны выстрелы, видны горящие дома. Авторы некоторых постов пытались придать столкновениям межнациональный характер, поскольку в этом районе компактно проживают дунганцы.

Полиция начала расследование по статьям об организации и участии в массовых беспорядках, а также об убийстве.

По поручению президента Казахстана Касыма-Жомара Токаева создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером Бердибеком Сапарбаевым для выяснения причин инцидента. Генеральному прокурору поручено взять расследование на особый контроль, а генпрокуратуре и Комитету национальной безопасности - привлечь к ответственности лиц, призывавших к межнациональной розни.