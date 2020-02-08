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Вышел трейлер сериала с Хемсвортом и Вальцем "Самая опасная добыча"

Новости
    08.02.2020, 18:01
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ JoBlo Movie Trailers Фото: youtube.com/ JoBlo Movie Trailers
Фото: youtube.com/ JoBlo Movie Trailers

На YouTube доступен трейлер сериала "Самая опасная добыча" (Most Dangerous Game) - от создателей "Клана Сопрано" и "Побега из тюрьмы".

По сюжету шоу Додж Мэйнард (Хемсворт) в попытках достать деньги для своей умирающей беременной жены, соглашается принять участие в смертельной игре, где он "выступает в качестве цели для богатых охотников".

В других ролях: Каролина Бартчак ("Люди Икс: Апокалипсис"), Торрен Сильвен ("Я - зомби"), Наташа Лю Бордиццо ("Крадущийся тигр, затаившийся дракон: Меч судьбы"), Билли Бёрк ("Зооапокалипсис", "Революция"), Лиэнн Пурье Гринфилд ("Последний кандидат").

В первом сезоне заявлена дюжина эпизодов. Премьера - 6 апреля.

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