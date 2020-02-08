Вышел трейлер сериала с Хемсвортом и Вальцем "Самая опасная добыча"

На YouTube доступен трейлер сериала "Самая опасная добыча" (Most Dangerous Game) - от создателей "Клана Сопрано" и "Побега из тюрьмы".

Christoph Waltz sends Liam Hemsworth into a 24-hour fight for survival in the trailer for Quibi's 'Most Dangerous Game'. https://t.co/N7CEUx6A0k — Collider (@Collider) February 7, 2020

По сюжету шоу Додж Мэйнард (Хемсворт) в попытках достать деньги для своей умирающей беременной жены, соглашается принять участие в смертельной игре, где он "выступает в качестве цели для богатых охотников".

“Most Dangerous Game”: Quibi Previews Upcoming Liam Hemsworth/Christoph Waltz Action-Thriller [TEASER] pic.twitter.com/ly9kwdZtYT — ComicsTalks (@comicstalks) February 7, 2020

В других ролях: Каролина Бартчак ("Люди Икс: Апокалипсис"), Торрен Сильвен ("Я - зомби"), Наташа Лю Бордиццо ("Крадущийся тигр, затаившийся дракон: Меч судьбы"), Билли Бёрк ("Зооапокалипсис", "Революция"), Лиэнн Пурье Гринфилд ("Последний кандидат").

В первом сезоне заявлена дюжина эпизодов. Премьера - 6 апреля.