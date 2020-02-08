Загитова потеряла лидерство в рейтинге ISU

Приостановившая спортивную карьеру российская фигуристка Алина Загитова опустилась на второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

На первое место поднялась японка Рика Кихира, ставшая победительницей прошедшего турнира четырех континентов, который состоялся в Сеуле. Также Кихира выиграла Финал Гран-при прошлого сезона.

В новом рейтинге ISU на счету японской фигуристки 4708 очков. Кихира всего на 6 очков опередила Загитову. На третьей позиции еще одна представительница Страны Восходящего Солнца - Сатоко Мияхара - 4089 баллов.

В топ-13 рейтинга вошли еще пять россиянок. Евгения Медведева располагается на пятой позиции, Алена Косторная - седьмая, Анна Щербакова - девятая, Александра Трусова - одиннадцатая, а Софья Самодурова - тринадцатая.