В этот день в Китае отметили Праздник фонарей. Праздничным вечером люди по традиции зажгли светильники и вместе с родными молились о достатке, счастье и благоденствии - своей семьи, близких, знакомых и всего народа и государства.

Праздник фонарей имеет более чем 1500-летнюю историю и символизирует счастье, удачу, домашний уют, стабильность и безопасность. В этом году из-за эпидемии, вызванной коронавирусом нового типа, праздник наполнен особым смыслом, имеет особую атмосферу: главное счастье семейного праздничного единения - это то, что тобой и близкими все в порядке.

В ключевой момент борьбы со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, Медиакорпорация Китая специально организовала этот гала-концерт, надеясь через экраны передать любовь и надежду, желая всем счастья и здоровья, взывая вместе со всеми к благоденствию.

Гала-концерт продлился полтора часа. Мероприятие прошло без аудитории в зале. При этом на больших экранах транслировались берущие за душу истории о том, как ученые, медработники и простые китайские граждане борются с эпидемией на первой линии. Номер "Верить" в исполнении 6 известных китайских артистов был посвящен твердой уверенности в победе над эпидемией. Выступление тронуло сердца и воодушевило миллионы зрителей, один из которых сказал в своем комментарии: "Суровая зима совсем скоро останется позади. Весна обязательно наступит!" В номере "Твой облик" 6 известных ведущих Медиакорпорации Китая воспели самоотверженные усилия рядовых китайцев, которые на своих рабочих местах работают не покладая рук. "Твой личный облик - это облик всего Китая, твой личный имидж - это имидж всего Китая", - таков посыл выступления.

Гала-концерт, посвященный любви и жизни, стал фанфарами, зовущими к решительной борьбе с эпидемией. Его транслировали на различных площадках Медиакорпорации Китая, а общая аудитория превысила 200 миллионов зрителей. Многие пользователи Интернета оставили свои комментарии, выразив свои чувства так: "Да хранят Китай небеса!", "Меня до глубины души тронула самоотверженность и другие лучшие качества китайского народа, любовь каждого простого китайца. Я не могу сомкнуть глаз, думая о мужественных и самоотверженных поступках героев!", "Зараженный район - это военная зона, но никакие заграждения не остановят любовь. Город изолирован, но его жители не одиноки! Мы вместе! Главное - это защита семьи. Защита своего здоровья - это самая большая забота о здоровье других, о здоровье всех и каждого!"

Праздник фонарей - это пора, когда по весне природа оживает и все вокруг начинает обновляться. Прошедший гала-концерт Медиакорпорации Китая - это вестник победы КНР в борьбе с эпидемией.