Гала-концерт Медиакорпорации Китая был посвящен силе, стойкости и любви

Новости

На Урале при столкновении такси и фуры погибли два человека 13:13
Полиция РК пообещала наказывать "шутников", спекулирующих на коронавирусе 13:08
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына 13:06
Петербуржца арестовали за обман осужденного ректора на 16 млн рублей 13:05
СМИ: МОК и ИИХФ готовы выполнить требования НХЛ для участия лиги в ОИ-2022 12:49
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее возросло до 27 12:38
"Спартак" продлил контракт с Ещенко в день рождения игрока 12:29
Власти КНР разрешили вывезти из Уханя китайских родственников корейцев 12:15
В Сочи загорелась общеобразовательная школа 12:04
МИД РФ сообщил о трудностях в переговорах о перемирии между США и талибами 12:01
США приостановят выдачу виз в Китае из-за коронавируса 12:01
Сериал "Домашний арест" Семена Слепакова покажут по ТВ 11:54
В Херсонесе восстановили амфоры из сгоревшей 2000 лет назад крепости 11:40
Два человека погибли, еще 11 пострадали в ДТП под Новосибирском 11:18
МИД Украины расстроился из-за нового санкционного механизма Совета Европы 11:17
Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи 11:07
В Москву возвращается аномальное тепло 11:06
В Кузбассе четыре человека пострадали при падении снега с крыши 11:05
В Бурятии дроны помогли артиллерии уничтожить более 300 целей 11:01
В Норильске 30 горняков эвакуировали из-за пожара в шахте 10:50
В Ленобласти три человека утонули в карьере 10:49
Серена Уильямс потерпела первое в карьере поражение в Fed Cup 10:43
В Сочи синоптики прогнозируют до 11 градусов мороза 10:42
Три человека погибли в ДТП под Иркутском 10:34
Путин утвердил состав Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 10:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
09.02.2020 13:26
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Гала-концерт Медиакорпорации Китая был посвящен силе, стойкости и любви

8 февраля в вечерний прайм-тайм в эфире Центрального телевидения Китая прошел необыкновенный гала-концерт, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.

В этот день в Китае отметили Праздник фонарей. Праздничным вечером люди по традиции зажгли светильники и вместе с родными молились о достатке, счастье и благоденствии - своей семьи, близких, знакомых и всего народа и государства.

Праздник фонарей имеет более чем 1500-летнюю историю и символизирует счастье, удачу, домашний уют, стабильность и безопасность. В этом году из-за эпидемии, вызванной коронавирусом нового типа, праздник наполнен особым смыслом, имеет особую атмосферу: главное счастье семейного праздничного единения - это то, что тобой и близкими все в порядке.

В ключевой момент борьбы со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, Медиакорпорация Китая специально организовала этот гала-концерт, надеясь через экраны передать любовь и надежду, желая всем счастья и здоровья, взывая вместе со всеми к благоденствию.

Гала-концерт продлился полтора часа. Мероприятие прошло без аудитории в зале. При этом на больших экранах транслировались берущие за душу истории о том, как ученые, медработники и простые китайские граждане борются с эпидемией на первой линии. Номер "Верить" в исполнении 6 известных китайских артистов был посвящен твердой уверенности в победе над эпидемией. Выступление тронуло сердца и воодушевило миллионы зрителей, один из которых сказал в своем комментарии: "Суровая зима совсем скоро останется позади. Весна обязательно наступит!" В номере "Твой облик" 6 известных ведущих Медиакорпорации Китая воспели самоотверженные усилия рядовых китайцев, которые на своих рабочих местах работают не покладая рук. "Твой личный облик - это облик всего Китая, твой личный имидж - это имидж всего Китая", - таков посыл выступления.

Гала-концерт, посвященный любви и жизни, стал фанфарами, зовущими к решительной борьбе с эпидемией. Его транслировали на различных площадках Медиакорпорации Китая, а общая аудитория превысила 200 миллионов зрителей. Многие пользователи Интернета оставили свои комментарии, выразив свои чувства так: "Да хранят Китай небеса!", "Меня до глубины души тронула самоотверженность и другие лучшие качества китайского народа, любовь каждого простого китайца. Я не могу сомкнуть глаз, думая о мужественных и самоотверженных поступках героев!", "Зараженный район - это военная зона, но никакие заграждения не остановят любовь. Город изолирован, но его жители не одиноки! Мы вместе! Главное - это защита семьи. Защита своего здоровья - это самая большая забота о здоровье других, о здоровье всех и каждого!"

Праздник фонарей - это пора, когда по весне природа оживает и все вокруг начинает обновляться. Прошедший гала-концерт Медиакорпорации Китая - это вестник победы КНР в борьбе с эпидемией.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Экс-президент Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
США начали рассматривать предложение Путина о встрече "пятерки" СБ ООН
Глава Казахстана сообщил о стабилизации обстановки в Кордайском районе
В Азербайджане начались досрочные парламентские выборы
В Анкаре прошли переговоры по Идлибу с участием России и Турции