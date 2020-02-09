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Рубрика: Спорт

Гол Роналду не помог "Ювентусу" уйти от поражения от "Вероны"

Текст: Максим Домчев
Туринский "Ювентус", несмотря на очередной рекорд Криштиану Роналду, все же уступил "Вероне" в чемпионате Италии - 1:2.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Роналду вышел на третье место в истории футбола по числу голов

В 23-м туре чемпионата Италии в гости к "Вероне" пожаловал туринский "Ювентус". Хозяева подошли к этому матчу с семиматчевой беспроигрышной серией, которую они надеялись продлить.

Счет в матче был открыт только на 65-й минуте встречи. В десятом матче подряд отличился португальский нападающий Криштиану Роналду.

До португальца никому из футболистов клуба не удавалось отличиться на протяжении 10 встреч подряд, а предыдущий рекорд из девяти результативных игр принадлежал французу Давиду Трезеге.

Этот гол стал для Роналду 20-м в сезоне, и он в 11-й раз в карьере преодолел данную отметку. Но усилий португальца оказалось недостаточно. Фабио Борини на 76-й минуте счет сравнял, а спустя 10 минут Джампаоло Паццини с пенальти принес победу "Вероне".

Спорт Футбол Криштиану Роналду

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