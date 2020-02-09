Лучше "Абрамса": Названы преимущества нового танка Т-90М "Прорыв-3"

Белорусские СМИ обсуждают российский танк Т-90М "Прорыв-3", который успешно прошел госиспытания.

Как отмечают Белновости, эта техника представляет собой глубокую модернизацию танка Т-90. Новая машина отличается повышенными боевыми и эксплуатационными характеристиками и по соотношению цена-качество превосходит французский Leclerc, американский Abrams и немецкий Leopard 2.

В первую очередь автор публикации обращает внимание на новый башенный модуль с многослойным бронированием и 125-миллиметровым орудием, аналогом которого, кстати, вооружен и Т-14 "Армата". Кроме того на Т-90М имеется дистанционно управляемая зенитная установка с 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд МТ", система управления огнем "Калина", прицел "Сосна-У" и панорамный командирский прицел ПК ПАН. Также возможно использование видеокамер, которые обеспечивают практически круговой обзор.

Благодаря новой начинке танк получил возможность вести автоматическое сопровождение цели и обмениваться данными о целях во время осуществления миссии. Кроме того работают системы навигации и опознавания "свой-чужой". При этом боевые действия экипаж может вести в любых метеоусловиях и в любое время суток.

В материале отмечается высокий уровень живучести танка. Речь, в частности, идет о противокумулятивных экранах и комплексе динамической защиты "Реликт", которая гораздо более эффективна, чем использовавшийся до сих пор на Т-90 комплекс "Контакт-5". Кроме того новые экраны-подбои защитят экипаж и приборы от вторичных осколков. Расположение укладки тоже стало более безопасным.

На Т-90М установлен дизельный двигатель мощностью 1130 л. с. в моноблочной компоновке- так его проще ремонтировать. Боевая масса танка - не более 50 тонн. Максимальная скорость - 60 км/ч, а запас хода - 550 км. При этом удалось сохранить проходимость, сопоставимую с предыдущими сериями Т-90. А вспомогательный дизель-генератор снабдит технику электричеством при неработающем двигателе.