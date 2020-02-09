Минск позитивно оценивает белорусско-российское торговое сотрудничество

С большим оптимизмом оценил состоявшиеся в минувшую пятницу в Сочи переговоры лидеров Союзного государства первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой, дав позитивную оценку, в частности, двустороннему сотрудничеству в торговой сфере. Об этом он заявил в воскресенье, комментируя итоги прошедших в Сочи переговоров на высшем уровне, передает БЕЛТА.

"Переговоры в Сочи прошли в конструктивном, нормальном и абсолютно рабочем ключе. В течение дня мы несколько раз встречались с российскими коллегами в разных форматах", - пояснил Крутой, который был в составе делегации.

По его словам, на уровне президентов обсуждалась очень широкая повестка двусторонних отношений, много времени Владимир Путин и Александр Лукашенко "уделили результатам внешней торговли между нашими странами за прошедший год".

Экспорт Беларуси в Россию, сообщил Крутой, по итогам 2019 года вырос на 4,5 процента или плюс 600 миллионов долларов, уточнив, правда, что пока это "предварительные данные Белстата". Но, в принципе, считает член правительства, белорусские товары востребованы в России, и именно в торговой сфере в целом сотрудничество развивается неплохо. "Данную тенденцию правительствам поручено всячески продолжать и закреплять", - заявил первый вице-премьер.

Очень много времени президенты, по его словам, уделили рассмотрению ситуации со строительством атомной электростанции в Островце с учетом предстоящего завершения работ на первом энергоблоке. Кроме того, на уровне правительств должны состояться переговоры по обсуждению условий кредита на финансирование станции.

Первый вице-премьер озвучил и подробности о достигнутых договоренностях в отношении поставок в республику нефти и газа. Российская сторона дала понять, что "белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", сказал Дмитрий Крутой.

Президент России пообещал содействие в работе с российскими добывающими компаниями, в том числе, в части поставок через "Транснефть". Он также назначил ответственным по работе с РБ на нефтяном рынке Дмитрия Козака, который до недавнего времени курировал энергетическую сферу на посту вице-премьера.

Что касается цены российского газа для Беларуси, то в Сочи было решено, что условия будут не хуже 2019 года, когда данный энергоресурс поставлялся в страну по 127 долларов за 1 тыс. куб.м. Эта цифра определена как базовая и на сегодняшний день. Однако, сказал Крутой, присутствуют определенные специфика и тенденции, которые происходят на мировых рынках, и профильные эксперты в ближайшее время оценят всю комбинацию этих факторов. "Поставлена задача, учитывая, что у нас газовый контракт есть пока только на два месяца - январь и февраль, все-таки решить эту проблему на март-декабрь".