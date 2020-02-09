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09.02.2020 10:00
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Одержать победу над эпидемией поможет закон

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.

В борьбе с эпидемией, вызванной коронавирусом нового типа, требуется все больше опираться на законы, выдвигая конкретные требования в таких сферах, как законодательная деятельность, правоприменение, правосудие. Об этом заявил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, выступая с важной речью на 3-м заседании центральной комиссии всестороннего продвижения управления страной в соответствии с законом, состоявшемся на днях под его председательством, сообщает в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Эти высказывания в полной мере продемонстрировали идею КПК о всестороннем продвижении управления страной в соответствии с законом.

Китай - правовое государство. Всестороннее продвижение управления страной в соответствии с законом представляет собой заметные преимущества социального строя и системы государственного управления, а также основные принципы, направленные на противостояние серьезным испытаниям для общественного здравоохранения. В последние годы в стране постоянно усиливается работа над законодательством в сфере здравоохранения, в частности, речь идет о внезапных эпидемических ситуациях и чрезвычайных происшествиях, приводящих к серьезной общественной угрозе. В результате был разработан ряд законов и законодательных актов, соответствующих международной практике и предоставляющих полное обеспечение работе по предотвращению и профилактике эпидемий.

Именно поэтому после нынешней эпидемической ситуации в стране в соответствии с законами, на научной основе проведена работа, направленная на предотвращение и профилактику эпидемии. Сейчас вся страна противостоит эпидемии, в результате были достигнуты большие успехи в ее распространении и профилактике. Однако в этом процессе был зафиксирован ряд случаев изготовления и продажи фальшивых товаров, распространения лживых слухов, насилия в отношении медработников и т.д. Урегулирование этих проблем на основе законов представляет собой и конкретнее воплощение принципа всестороннего продвижения управления страной в соответствии с законом, и основное обеспечение победы над нынешней ситуацией.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к более активным усилиям в области законотворчества, правоприменения, судопроизводства и соблюдения законов для укрепления способности проведения основанных на верховенстве права мероприятий по профилактике и контролю за эпидемией. 8 февраля рабочая группа Государственного комитета контроля прибыла в город Ухань для расследования соответствующих вопросов.

Си Цзиньпин отметил, что профилактика и контроль инфекции сейчас переживают переломный момент. Он подчеркнул чрезвычайно важное значение работы с основанным на праве, научным и организованным подходом.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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