В Нижегородской области мальчик на тюбинге попал под машину

Сегодня днем в Городце Нижегородской области мальчик погиб, катаясь на тюбинге. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Трагедия произошла около 15:30. Мальчик 2006 года рождения катался на "ватрушке" и случайно выехал с откоса на проезжую часть. Водитель иномарки не успел затормозить и сбил ребенка. В результате школьник погиб.

По предварительной информации, водитель 1995 года рождения был трезв, с места происшествия скрыться не пытался. Он имеет 7-летний стаж вождения. Полиция проводит проверку по факту случившегося.