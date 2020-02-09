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09.02.2020 15:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число погибших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до двух человек

Текст: Алексей Хадаев

Одна из пассажирок междугороднего автобуса Кемерово-Анжеро-Судженск, столкнувшегося с грузовиком, скончалась в больнице. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра медицины катастроф Кемеровской области.

По данным агентства, скончалась женщина 1948 года рождения. Она получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла на операционном столе.

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Таким образом количество жертв ДТП, в котором столкнулись автобус и грузовая фура, возросло до двух человек. Водитель грузовика погиб на месте. Еще девять человек получили травмы различной тяжести. В больницах также находятся еще три человека, ранее сообщалось, что врачи оцениваются их состояние как тяжелое.

Напомним, лобовое столкновение рейсового автобуса и грузовой фуры произошло сегодня днем в Яшкинском районе. По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В этот момент там ехал рейсовый автобус, в салоне которого находились 51 человек. По данному факту следователи проводят проверку.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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