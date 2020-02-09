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09.02.2020 17:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе выросло до 22 человек

Количество пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Центр медицины катастроф.

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Напомним, авария произошла в 15:50 по местному времени на 60 километре трассы Кемерово-Анжеро-Судженск. Рейсовый автобус МАЗ, следовавший по маршруту №502, лоб в лоб столкнулся с грузовой фурой Isuzu. По предварительной информации полиции, водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

В салоне пассажирского транспортного средства находились 51 человек. На месте аварии погиб водитель фуры. Позже на операционном столе скончалась пассажирка автобуса 1948 года рождения. Еще 22 человека пострадали - десять из них находятся в приемном отделении больницы, с ними работают врачи. Еще десятерым помощь оказали в травмпункте. Состояние двоих пострадавших оценивается врачами как тяжелое.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря центра Антона Дужика, сейчас в городскую больницу Анжеро-Судженска отправились пять автомобилей санавиации. Они заберут нуждающихся в специализированные учреждения области. Также на место приехал директор областного центра медицины катастроф Сергей Малиновский. Он будет решать вопрос эвакуации пострадавших. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев прибыл в больницу и дал поручение организовать "зеленый коридор" для транспортировки пострадавших. Медицинские автомобили будут сопровождать экипажи ГИБДД.

По факту ЧП следователи начали проверку. Прокуратура области также проверит обеспечение безопасности пассажирских перевозок. На место ЧП выехал прокурор Анжеро-Судженска.

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