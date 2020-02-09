СК завел дело после столкновения автобуса и фуры в Кузбассе

В Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело по факту лобового столкновения рейсового автобуса и грузовой фуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Напомним, авария произошла в 15:50 по местному времени в Яшкинском районе. По предварительным данным МВД РФ, водитель грузовика Isuzu не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Кемерово-Анжеро-Судженск. В момент ДТП в салоне пассажирского транспортного средства находились 51 человек. В результате аварии водитель фуры погиб на месте, еще одна пассажирка скончалась на операционном столе. Кроме того, по уточненным данным ГИБДД, за помощью к врачам обратились 29 человек. Сейчас с ними работают медики, устанавливается тяжесть полученных травм.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Центра медицины катастроф, два человека, находящиеся в тяжелом состоянии, отправлены из больницы Анжеро-Судженска в Кемерово. Ранее глава региона Сергей Цивилев поручил организовать "зеленый коридор" для оперативной эвакуации раненых.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека). Теперь следствию предстоит установить, были ли нарушения при перевозке пассажиров. Назначена техническая экспертиза, которая определит техническое состояние автобуса.