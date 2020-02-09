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09.02.2020 21:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе 33 человека пострадали при столкновении автобуса и фуры

В результате лобового столкновения рейсового автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области пострадали 33 человек, еще двое погибли. Ранее сообщалось о 29 пострадавших.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного центра медицины катастроф, с места аварии в больницу Анжеро-Судженска госпитализировали 16 пассажиров автобуса. Еще 17 человек прибыли в больницу самостоятельно. Десять человек были перевезены в различные больницы региона, состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое. Как сообщает РИА Новости, эвакуация проводилась по "зеленому коридору" в сопровождении экипажей ГИБДД. Девятерых доставили в больницы города Кемерово, еще одного - в Центр охраны здоровья шахтеров в город Ленинск-Кузнецкий. По словам собеседника агентства, остальным пострадавшим была оказана помощь, они отпущены на амбулаторное лечение.

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Как ранее писала "РГ", авария произошла на 60 километре трассы Кемерово - Анжеро-Судженск. По предварительным данным полиции, водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом, в салоне которого ехали 51 человек. Как уточняет ТАСС со ссылкой на областной гидрометцентр, в воскресенье на территории области шел мокрый снег с дождем, на дорогах наблюдалась сильная гололедица.

На месте аварии погиб водитель фуры. Еще одна 72-летняя пассажирка скончалась позже на операционном столе. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) . Назначена экспертиза, призванная установить техническое состояние автобуса. Региональное МВД также завело дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Как уточнил губернатор области Сергей Цивилев, для выяснения причин происшествия организован оперативный штаб.

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