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09.02.2020 13:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале при столкновении такси и фуры погибли два человека

Текст: Михаил Пинкус (Екатеринбург)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства смертельной аварии на трассе в аэропорт Кольцово. Такси на большой скорости врезалось в идущую перед ней фуру, сообщили в воскресенье в ГУ МВД региона.

Два человека погибли, еще 11 пострадали в ДТП под Новосибирском

- Прибывшими на место ДТП сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомашины Volkswagen Polo с обозначениями службы такси при движении по Кольцовскому тракту не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил столкновение движущейся впереди автомашиной "МАЗ".

Водителей просят не превышать скорость, учитывая при этом интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.

По результатам расследования ДТП будет принято процессуальное решение, отметили в полиции.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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