На Урале при столкновении такси и фуры погибли два человека

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства смертельной аварии на трассе в аэропорт Кольцово. Такси на большой скорости врезалось в идущую перед ней фуру, сообщили в воскресенье в ГУ МВД региона.

- Прибывшими на место ДТП сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомашины Volkswagen Polo с обозначениями службы такси при движении по Кольцовскому тракту не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил столкновение движущейся впереди автомашиной "МАЗ".

Водителей просят не превышать скорость, учитывая при этом интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.

По результатам расследования ДТП будет принято процессуальное решение, отметили в полиции.