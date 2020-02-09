Февральским утром 16-летняя Настя Ковтун из города Чайковский Пермского края проснулась знаменитой. Портрет всемирно известной певицы Билли Айлиш (Billie Eilish), нарисованный девушкой, украсил первую полосу цифровой версии модного журнала Vogue.

Теперь Настя - самый юный автор изображения на обложке издания за всю его историю. Страница девушки в Instagram похожа на картинную галерею - там публикуются не только личные фото Насти, но и ее творчество. Именно там ее смогли найти и заметить деятели мировой моды и искусства.

"В середине декабря мне написал визуальный директор журнала Vogue с предложением поработать для их проекта, - рассказывает Настя Ковтун. - Я не поверила, думала, это "развод". Но мне отправили официальную страницу журнала, где были прописаны сотрудники издательства, и я убедилась, что это правда. А потом выяснилось, что Билли лично посоветовала меня для работы с Vogue".

Как сообщают в самом журнале, задание нарисовать знаменитость, нареченную "лицом поколения Z", было предложено сразу нескольким художникам, а лучшие работы выбрала сама певица. Помимо рисунка россиянки Насти в журнал попала иллюстрация 20-летней Кайли Янг из американского штата Мичиган, которая тоже нарисовала Билли Айлиш. Другие звезды для рисунка на обложку не рассматривались, такова была специфика проекта серии обложек мартовского Vogue, названной Spring Awakening ("Весеннее пробуждение").

Как отмечает Настя, концепция была ясна: ей отправили фото Билли Айлиш в дизайнерской футболке от Louis Vuitton. Главным требованием была точная передача деталей одежды, но голову можно было придумать и нарисовать любую - и тут начиналось настоящее творчество. Насте удалось передать фирменный томный взгляд певицы исподлобья, узнаваемы и ее темные волосы с кислотно-зелеными корнями. И среди многих других художников Билли Айлиш, мировая звезда с 52 миллионами подписчиков в Instagram, билеты на концерт которой раскупают за один час, выбрала рисунок Насти Ковтун, обычной россиянки из Пермского края, и тем самым принесла и ей частичку своей популярности. Билли Айлиш сама стала популярной благодаря интернету. В 2015 году она выложила в SoundCloud трек Ocean Eyes, а в этом году она получила все главные номинации Gramm.

При этом неизвестно, кто от кого теперь фанатеет больше. "Билли лайкнула 15 моих рисунков в Instagram, - говорит Настя. - И я думаю, благодаря тому, что она несколько раз замечала мои работы, я ей запомнилась и она посоветовала меня издательству".

Юная художница не уверена, может ли назвать певицу кумиром. Скорее, она придала ей вдохновения и стала для нее ориентиром, который помог определиться, чем девушка хочет заниматься в жизни.

"Билли Айлиш - такая же, как мы с вами, простая. Когда я впервые узнала о ней, была удивлена, что уже в 14 лет она начала строить карьеру, - вспоминает Настя. - Я подумала: "А чем я хуже? Что мне мешает начать развиваться в том, в чем я хороша прямо сейчас?" При этом я не считаю себя дикой фанаткой Билли. Для меня она - мотиватор, пример для подражания. Она предоставила мне возможность заявить о себе миру, за что я буду благодарна ей еще очень долго".

Бонусы от своей внезапной известности Настя получает уже сейчас - за день число подписчиков на ее странице в Instagram резко выросло до 9 тысяч. Первое видео с итоговым рисунком Билли Айлиш посмотрели около 30 тысяч раз, а под публикацией с обложкой пользователи оставили 12,5 тысячи лайков и более 700 комментариев. Девушку хвалят, называют везучей, и этот рисунок - и вправду звезда, пойманная с неба.

12,5 тысячи лайков и более 700 комментариев оставили пользователи под первым видео с итоговым рисунком Билли Айлиш

Главное, что на достигнутом Настя останавливаться не собирается. I m 16 and I love to draw (Мне 16 лет и я люблю рисовать) - заглавная фраза ее профиля в Instagram. Рисованием она планирует зарабатывать на жизнь и точно знает: необязательно заканчивать художественную школу для того, чтобы развивать навыки и становиться лучше каждый день.