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1 февраля 2020 г. 00:10
Общество
Текст: Сергей Емельянов
Родина - № 2(220)

Откуда у Петьки испанская грусть?

Фильм "Чапаев", получивший 85 лет назад главный приз Первого московского международного кинофестиваля, заговорил по-испански
В декабре минувшего года графический роман по мотивам фильма "Чапаев" издан в Испании. Авторы красочного альбома - художники Олег Юдин из Сестрорецка и москвич Илья Воронин - рассказали "Родине" об этом необычном проекте.

- Как-то я предложил внуку Ивану посмотреть фильм "Чапаев" и с удивлением увидел, какой он вызвал восторг у девятилетнего в ту пору пацана, - вспоминает Олег. - Я подумал: надо что-то делать, чтоб герои нашей истории были интересны новому поколению. Ведь старые фильмы смотреть их не заставишь. Так и пришла в голову идея изобразить Чапаева в комиксах. Илья меня сразу поддержал.

Олег Юдин (слева) и Илья Воронин.

- Один живет под Питером, другой в Москве - как же вы работали?
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- В наше время это не проблема, - продолжает Илья. - Олег разбил фильм на эпизоды. Он брал первый, я - следующий. Общались по скайпу. Шли строго по сценарию, кое-что опускали - например, бытовые сцены, которые снижают динамику, кое-что дорисовывали... Но процентов на 90 наша работа соответствует сценарию.

- Это было что-то вроде хобби. Поэтому и рисовали три года, - добавляет Олег.

"Чапаев" в испанском исполнении.

- Каким образом испанцы прознали о вашем "Чапаеве"?

- Увидели фрагменты где-то на просторах интернета. Но Чапаев для них не чужой. В свое время фильм братьев Васильевых был переведен на немецкий, испанский, французский. До Второй мировой войны он демонстрировался по всей Европе, собрал около 120 миллионов зрителей. А в Испании во время их Гражданской войны одна из интернациональных бригад носила имя Василия Ивановича. В общем, они мгновенно откликнулись.

- Продолжение следует?

- Полезность таких работ для нас несомненна. Есть задумки исполнить серию графических новелл о героях Гражданской войны - Щорсе, Котовском, Блюхере... Интересно было бы "Тихий Дон" изобразить... На Западе давно делают графические романы по фильмам. Надеемся, что эта практика приживется и в России.

Темы дня:
#комиксы
#гражданская война
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