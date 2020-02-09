Смолов выйдет в стартовом составе "Сельты" на матч Примеры с "Севильей"

Российский форвард Федор Смолов впервые сыграет за "Сельту" с первых минут. Это произойдет в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу против "Севильи", сообщается в официальном микроблоге команды из Виго в Twitter.

Начало встречи запланировано на 20.30 по Москве.

Смолов перешел в "Сельту" 30 января на правах аренды из московского "Локомотива". Уже через два дня он дебютировал за новую команду, выйдя на замену в конце выездной игры с "Валенсией" (0:1). Болельщики клуба из Виго остались довольны действиями футболиста за отведенное ему время.

Для Смолова, отмечающего в этот день 30-летие, предстоящий матч станет вторым за "Сельту", которая ведет борьбу за то, чтобы остаться в Примере. На данный момент клуб из Виго занимает последнее 20-е место в турнирной таблице. На одно очко ее опережают "Эспаньол", "Леганес" и "Мальорка", которые уже провели свои встречи в рамках 23-го тура.