Умер актер из "Стартрека" Кевин Конуэй

Американский актер кино, ТВ, театра и режиссер Кевин Конуэй скончался в возрасте 77 лет 5 февраля. Об этом сообщает THR со ссылкой на представителя артиста. И без указания причин смерти.

Кевин Конвэй родился 29 мая 1942 года в Нью-Йорке. Актерскую подготовку получил в студии Герберта Бергхофа. Экранный дебют - конец шестидесятых. Первая заметная роль - Ролан Вири в "Бойне номер пять" (1972) по Воннегуту.

STAR TREK actor KEVIN CONWAY dies at 77:https://t.co/0K6ytyqyHH pic.twitter.com/vrveGz44r2 — ComicBook NOW! (@ComicBookNOW) February 7, 2020

Среди других проектов: "Кулак" Норманна Джуисона, "Райская аллея" - первая режиссерская работа Сильвестра Сталлоне, "Вспышка", "Забавная ферма", "Простак" с Микки Рурком, "Хороший полицейский", "Дженнифер-восемь", "Быстрый и мертвый" Сэма Рэйми, "Таинственная река", сериалы "Звездный путь", "Тюрьма Оз", "За гранью возможного" - всего порядка восьмидесяти.