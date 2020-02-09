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Умер актер из "Стартрека" Кевин Конуэй

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    09.02.2020, 13:59
Текст:   Олег Усков

Американский актер кино, ТВ, театра и режиссер Кевин Конуэй скончался в возрасте 77 лет 5 февраля. Об этом сообщает THR со ссылкой на представителя артиста. И без указания причин смерти.

Кевин Конвэй родился 29 мая 1942 года в Нью-Йорке. Актерскую подготовку получил в студии Герберта Бергхофа. Экранный дебют - конец шестидесятых. Первая заметная роль - Ролан Вири в "Бойне номер пять" (1972) по Воннегуту.

Среди других проектов: "Кулак" Норманна Джуисона, "Райская аллея" - первая режиссерская работа Сильвестра Сталлоне, "Вспышка", "Забавная ферма", "Простак" с Микки Рурком, "Хороший полицейский", "Дженнифер-восемь", "Быстрый и мертвый" Сэма Рэйми, "Таинственная река", сериалы "Звездный путь", "Тюрьма Оз", "За гранью возможного" - всего порядка восьмидесяти.

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