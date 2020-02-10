Алишер Усманов передал МОК рукопись манифеста Пьера де Кубертена

Российский бизнесмен, президент Международной федерации фехтования Алишео Усманов передал в Олимпийский музей в Лозанне рукопись манифеста основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена.

Как сообщает пресс-служба МОК, историческая 14-страничная рукопись, в которой была представлена идея возрождения Олимпийских игр, написана в 1889 году. С этим манифестом Пьер де Кубертен выступил в Париже 25 ноября 1892 года, а через два года было принято историческое решение о возрождении Олимпийских игр.

"Сегодня мы стали свидетелями исторического момента, - сказал президент МОК Томас Бах. - Этот документ заложил основы олимпийского движения, призванного объединять людей. И сейчас эта реликвия вернулась в свой дом, которому она принадлежит".

"Это пожертвование означает куда больше, чем просто передача документа Олимпийскому музею, - обратился Бах к Алишеру Усманову. - Это уникальное событие стало возможно благодаря вам и вашей щедрости. И сегодня мы можем подумать о нашей истории и отметить прямую связь с основателем современных Игр".

Усманов, который приобрел манифест в конце прошлого года на аукционе за 8,8 млн долларов признался, что подобный исторический документ не должен находиться у частного лица.

"Олимпийский музей должен стать единственным местом, где должен храниться этот бесценный документ, - сказал Алишер Усманов. - Эта рукопись - манифест Олимпийских игр. Пьер де Кубертен хотел объединить мир при помощи спорта и где нет места войнам".