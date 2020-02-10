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10.02.2020,  
10:20
Текст:  Антон Валагин

Американские БТР остались без защиты

Фото: Flickr Фото: Flickr
Фото: Flickr

Пентагон отказался от всех трех вариантов активной защиты для БТР Stryker по итогам их испытаний. Об этом говорится в докладе, опубликованном дирекцией Минобороны США по оперативным испытаниям и оценке.

Фото: U.S. Army photo by Sgt. Paula Taylor / wikimedia.org
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Американская система активной защиты Iron Curtain (Железный занавес) была испытана на армейских бронетранспортерах в 2018 году, в 2019-м военные протестировали иностранные КАЗ: немецкий Rheinmetall и израильский Trophy Light. Ни одна из систем не удовлетворила своими характеристиками представителей Пентагона.

- Мы активно работаем, чтобы снабдить системами активной защиты бронетанковые платформы Abrams, Bradley и Stryker. Главной движущей силой здесь является постоянно растущая угроза применения противотанковых управляемых ракет, а также противотанковых гранатометов, - рассказал Defence Blog представитель военного ведомства США.

Ранее стало известно, что американские БМП Bradley не будут оснащаться израильской системой активной защиты Iron Fist, поскольку силовая установка бронемашины не производит необходимого для ее питания количества электроэнергии

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